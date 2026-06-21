Video: Sadece 4 dakika... Japonya, tartışmalı bir golle Tunus ve Renard'ı şaşkına çevirdi

Tunus milli takımı, Fransız teknik direktör Hervé Renard yönetimindeki ilk maçına talihsiz bir başlangıç yaptı; 2026 Dünya Kupası 6. Grup’un ikinci turunda Japonya ile oynanan karşılaşmada, maçın başlamasından sadece 4 dakika sonra erken bir gol yedi.

Japonya'nın golü, 4. dakikada Daichi Kamada tarafından geldi. Kamada, ceza sahası içinde Kito Nakamura'nın mükemmel pasını değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve "Samuraylar"ın 1-0 öne geçmesini sağladı.

Tunuslu oyuncular, Kamada’nın şut çekmeden önce itme hareketi yaptığı iddiasıyla golün sayılmasına itiraz ettiler, ancak hakem golün geçerli olduğuna karar verdi.

Tunus, Japonya’nın golünden saniyeler önce skoru açmaya çok yakındı; 3. dakikada Hanbal El-Mecbari’nin çektiği güçlü şut, üst direğin hemen yanından dışarı çıktı. Ardından Japonya, rakibini erken bir golle cezalandırarak “Kartaca Kartalları”nın planlarını altüst etti.

Maç, Tunus için özel bir öneme sahipti; zira bu, açılış turunda İsveç’e 5-1’lik ağır bir yenilginin ardından görevden alınan Sabri Lamouchi’nin yerine acil olarak görevi devralan teknik direktör Hervé Renard’ın ilk maçıydı.

Tunus Futbol Federasyonu, Dünya Kupası hayallerini kurtarmak umuduyla Renard'ı göreve getirmişti. Renard, 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı Arjantin'e karşı tarihi bir galibiyete taşımasının yanı sıra, Zambiya ve Fildişi Sahili ile kıtasal turnuvalarda elde ettiği başarılar sayesinde zorlu durumlarla başa çıkma konusundaki engin tecrübesine güveniliyordu.

Tunus milli takımı, grupta puansız olarak son sırada yer alırken, Japonya milli takımı ise ilk turda Hollanda ile oynadığı heyecan verici 2-2 beraberliğin ardından bir puana sahipti. Bu durum, “Kartaca Kartalları” için eleme umutlarını canlandırmak adına son bir fırsat niteliğindeydi.