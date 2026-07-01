Video... Ryan Sharqi, Deschamps ile çektiği tuhaf bir kareyle tartışma yarattı

Manchester City’nin yıldızı Fransız Ryan Sharqi, 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmanın ardından, Les Bleus’un teknik direktörü Didier Deschamps ile yaşadığı tuhaf bir anla tartışma yarattı.

Fransa milli takımı, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan 32'li tur maçında İsveç'i 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup ederek 16'lı tura yükseldi ve penaltı atışlarında Almanya'yı eleyen Paraguay milli takımıyla karşılaşacak.

Maçta – 2026 Dünya Kupası maçlarında her zamanki gibi – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Makel Oulessi ve Bradley Barkola’dan oluşan hücum dörtlüsü parladı ve hepsi üç golün atılmasına katkıda bulundu.

Skorun garantilenmesinin ardından Deschamps, 85. dakikada Kylian Mbappé'nin yerine Şerqi'yi oyuna sokmaya karar verdi, ancak bu durum Manchester City'nin yıldız oyuncusunun hoşuna gitmemiş gibi görünüyor.

Şerki, Fransa’nın Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarında yedek olarak sahaya çıktı, ancak önceki maçlarda daha erken oyuna girmişti.

Çarşamba sabahı sosyal medya platformlarında, maçın bitiminde Deschamps'ın elini sıkmak için yanına geldiğinde Şerqi'nin teknik direktörünü görmezden geldiği bir video yayıldı.

Deschamps, saha içinde Şerqi ile konuşmaya çalıştı, ancak Şerqi onu dinlemeyi reddettiği görülüyor; bu durum, Dünya Kupası’ndaki gelecek maçlarda ikili arasındaki ilişkiyi bozabilir.







