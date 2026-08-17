Portekizli Rúben Neves, Hilal forması altında en heyecan verici hikâyelerden birini yazmayı sürdürüyor. Orta saha oyuncusu, penaltı noktasından olağanüstü bir gol silahına dönüştü. Bu çarpıcı çelişki, "Lider"in kritik anlarda çelik gibi sinirlere sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu her seferinde onu güçlü bir şekilde sahnede tutuyor.

Neves, Pazartesi akşamı Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turu müsabakaları kapsamında Raed karşısında Hilal'in ilk golünü kaydetti. 13. dakikada ustalıkla kullandığı penaltıyla, penaltı noktasının karşısına dikildiğinde başarısızlığın yolunu neredeyse hiç bilmediğini bir kez daha kanıtladı.

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Daha da heyecan verici olan, Portekizli oyuncunun bu sezon Hilal ile yalnızca iki maçta gol sayısını 3'e çıkarmasıdır. Büyük çelişki ise, üç golünün de penaltı atışlarından gelmesidir; Roshn Ligi'nin ilk haftasında Faysali'nin filelerini de aynı şekilde iki kez havalandırmıştı.

İşin ilginç yanı, Hilal'in son 3 golünün penaltı atışlarından ve Neves imzalı olması. Böylece sezon başında olayı yarattı.

Bu rakamlar, Neves'in Hilal'deki rolündeki açık bir çelişkiyi ortaya koyuyor; oyun kurmada ve orta sahada dengeyi sağlamada temel bir halka olarak sahne almaya alışmış olan oyuncu, aynı zamanda "Lider"in kale önündeki en tehlikeli silahlarından biri hâline geldi. Sanki penaltı noktası, kimsenin kendisiyle rekabet etmesine izin vermediği kendi özel nüfuz bölgesine dönüşmüş gibi.

2023 yazında Hilal'e katılmasından bu yana Neves, 19 penaltı kullandı ve bunların 17'sini gole çevirmeyi başardı, yalnızca 2'sini kaçırdı. Bu, ona son derece yüksek bir başarı oranı kazandıran rakamlar; teknik ekibin ve taraftarların, Portekizli oyuncu penaltı kullanma görevini üstlendiğinde neden bu denli güven duyduğunu açıklıyor.

Böylece Rúben Neves, Hilal ile eşsiz bir çelişki yaşıyor; penaltı noktasından golcüye dönüşen bir orta saha oyuncusu. Beyaz noktadaki topa yaklaştıkça "Lider"in fileleri bulma şansı da artıyor; böylece atışları geçici bir fırsattan öte, en zorlu maçlarda farkı yaratabilecek ölümcül bir silaha dönüşüyor.