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Video: Ronaldo'nun Madrid'e varış anını izleyin: Taraftarlar ne yaptı?

Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Danimarka
Portekiz

Ronaldo ile Jesus arasındaki kriz Portekiz kampının havasını gerdi

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından belirlenen tarihten önce ayrılmasının ardından birkaç saat sonra bugün perşembe sabaha karşı İspanya'nın başkenti Madrid'e ulaştı.

41 yaşındaki yıldızı taşıyan uçak, İspanya'nın başkentine gece saat 01.20 sularında indi; golcü oyuncu yaklaşık yirmi dakika sonra Portekiz plakalı bir araçla havalimanından ayrıldı. Bu bilgileri "Foot Mercato" ağı aktardı.

Yaklaşık 12 taraftar, bir aracın girişinden yararlanarak havalimanının özel bir bölgesine girmeyi başardı ve Ronaldo'yu tezahürat ve alkışlarla karşılayıp onunla fotoğraf çekmeye çalıştı; ardından Portekizli oyuncu Madrid'deki evine yöneldi.

Ünlü İspanyol programı "El Chiringuito", "X" üzerindeki resmi sayfasında Ronaldo'nun Madrid'e varış anına ait bir video paylaştı.



Ronaldo'nun Madrid'de ortaya çıkışı son derece gergin bir ortamda gerçekleşti. Kriz, Ronaldo'nun Portekiz'in 2-1 kazandığı geçtiğimiz Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde oturmasıyla başladı ve bu durum Al Nassr'ın kaptanının hoşnutsuzluğuna yol açtı.

Cristiano Ronaldo, Norveç maçından sonra antrenmanlara katılmayı reddetti; ancak Jesus ile bir görüşme yaptı ve ikili arasında işlerin yatıştığı izlenimi oluştu. Fakat Jesus, Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında çıkıp hiçbir oyuncunun ya da futboldaki başka hiç kimsenin kendi fikirlerini değiştirmeyeceğini vurgulayınca, bu durum Don'u Portekiz kampından ayrılıp Madrid'e yönelmeye itti.




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