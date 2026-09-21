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Video: Ronaldo'nun bakışları, Jesus'un Portekiz'le ilk çıkışını özetledi

Portekiz - Galler
Portekiz
Galler
UEFA Nations League A
Norveç - Portekiz
Norveç
C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz
Galler
Norveç

Ne oldu?

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un "Avrupa Brezilyası" ile çıktığı ilk antrenmanda büyük ilgi topladı.

Jesus, geçen sezon Al Nassr'da Ronaldo'yu çalıştırmış ve takımı Roshn Ligi şampiyonluğuna taşımıştı. Ardından Portekiz'in başına geçmek için ayrılan Jesus, ilk kampta "Don"u milli takıma çağırdı.

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Portekiz Milli Takımı'nın "X" platformundaki hesabı, Jesus'un "Avrupa Brezilyası" ile yaptığı ilk antrenmandan bir video paylaştı. Jesus'un spor salonunda oyuncularla konuşması sırasında Ronaldo, takım arkadaşı Diogo Dalot'a bakarak "yaşlı Portekizli"nin sözlerine hayranlığını ifade edercesine gülümsedi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı tartışabilirsiniz.

Ronaldo ile Jesus, Al Nassr'ı çalıştırdığı dönemde ortaya çıkan mükemmel bir ilişkiye sahip. "Don", bir telefon görüşmesiyle Jesus'un "El Alami"nin başına geçmesinin başlıca sebebi olmuştu.

Jesus'un, Portekiz Milli Takımı'nı UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında sırasıyla 24 ve 27 Eylül tarihlerinde Galler ve Norveç'e karşı yönetmesi bekleniyor.

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