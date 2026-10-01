Video: Ronaldo için! Danimarka maçı öncesi Jesus'u yuhalamalar takip ediyor

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, son dönemde yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile aralarında patlak veren kriz nedeniyle bazı taraftarların yuhalamalarına maruz kaldı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında, az sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Danimarka'ya konuk olacak.

Portekiz'in "sic noticias" sitesi, Ronaldo ile yaşadığı kriz nedeniyle Kopenhag'daki konaklama otelinden ayrılırken bazı taraftarların Jorge Jesus'u yuhaladığını gösteren bir video yayınladı.

Ronalso, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında oynanan Norveç maçında forma giymemesi nedeniyle Jesus ile aralarında yaşanan krizin ardından, dün çarşamba günü Portekiz Milli Takımı kampından ayrılarak İspanya'nın başkenti Madrid'e dönmüştü.

Portekizli yıldız, kamptan ayrılma kararını Jorge Jesus'un milli takımda ilk ve son söz sahibinin kendisi olduğunu vurguladığı ve "Don" lakaplı yıldıza geçen Norveç maçının bir bölümünde forma vereceğine dair verdiği sözü yerine getirmediğini itiraf ettiği açıklamalardan birkaç saat sonra aldı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi Dördüncü Grup'ta 6 puanla liderlik koltuğunda otururken Danimarka maçına çıkıyor. Ev sahibi ekip ise Norveç'in averajla gerisinde, 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.