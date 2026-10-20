Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, salı akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin onuncu haftası kapsamında oynanan Neom maçında alışılmadık bir şekilde penaltı kaçırarak takımının taraftarlarını şoke etti. Bu çarpıcı an, ilk yarının son saniyelerinde yaşandı.

Portekizli Joao Felix, Al-Nassr lehine bir penaltı kazandı. Ronaldo, büyük bir taraftar beklentisi eşliğinde topun başına geçti ancak sert bir şutla topu saha dışına yolladı. Kaptanlarının kritik penaltıları isabetli bir şekilde kullanmasına alışmış olan Al-Nassr taraftarlarının beklentilerine aykırı, şok edici bir manzara ortaya çıktı.

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Penaltının kaçırılması, Al-Nassr tribünlerinde belirgin bir sessizliğe yol açtı. İlk 45 dakika boyunca taraftarların gösterdiği coşkuya rağmen, şutun ardından tezahürat dikkat çekici biçimde azaldı ve taraftarların öne geçiren golü beklediği an, beklenmedik bir hayal kırıklığına dönüştü.

Bu, Ronaldo'nun Al-Nassr forması altında Roshn Suudi Ligi'nde kaçırdığı dördüncü penaltı oldu; Portekizli yıldız turnuvada toplam 31 penaltı kullandı. Bu durum, oyuncunun takımdaki kariyerinde istisnai bir anın altını çiziyor.

Tüm gözler, Al-Nassr kaptanının penaltıyı kaçırma şokunu atlatıp yeniden ön plana çıkmayı başarıp başaramayacağını görmek için ikinci yarıda Ronaldo'ya çevrilecek. Al-Nassr bu karşılaşmada üç puanı toplamayı ve Roshn Ligi şampiyonluğu mücadelesinde yoluna devam etmeyi hedefliyor.







