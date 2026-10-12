Suudi Arabistan Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Özbekistan ekibi Neftçi karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir davranışla taraftarları şaşırttı. Yıldız oyuncu, bölgenin son dönemde yaşadığı gelişmeler ve koşullar gölgesinde, Suudi Arabistan Krallığı'na olan bağlılığını dikkat çeken bir hareketle ifade etti.

Ronaldo, pazartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci haftasında takımı Al Nassr'ı Neftçi karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı. Portekizli yıldız, Angelo'nun açtığı skorun ardından 42. dakikada ikinci golü kaydederek zafere katkı sağladı; Özbek ekibinin savunmacısı Boyan Siger ise ikinci yarıda kendi kalesine gol attı.

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Maç başlamadan önce Portekizli yıldız, Al Nassr formasında yer alan Suudi Arabistan bayrağını öperken görüntülendi. Bu dikkat çekici kare, "Al Alami" formasına geçtiğinden bu yana profesyonel kariyerini sürdürdüğü ülkeye duyduğu takdiri yansıttı. Ronaldo, karşılaşmanın bitiminden sonra bu tutumunu bir başka şekilde yeniden vurguladı.

Galibiyeti kutlarken taraftarlardan Suudi Arabistan bayrağı taşıyan bir atkı isteyen Ronaldo, atkıyı omuzlarına koydu. Son bölgesel gelişmelerle aynı döneme denk gelen bu davranış, kutlama sahnesine galibiyet sevincinin ve kıtasal turnuvada üç puanı toplamanın ötesinde bir anlam kazandırdı.

Al Nassr kaptanının bu davranışı, galibiyet kutlamasını Krallık'a olan bağlılığını ifade etmekle birleştirmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Takımın Asya yolculuğunu olumlu sonuçlarla sürdürmeye çalıştığı bir dönemde Ronaldo, bu karelerle Suudi Arabistan sahalarındaki varlığının yalnızca yeşil dikdörtgen içinde sergilediklerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda taraftarların ve takipçilerin ilgisini çeken tutumlara da uzandığını teyit etti.







