Video: Rodri'nin Barcelona'ya varış anı ve taraftarlardan çılgın karşılama

Hayal son durağına ulaştı. İspanyol yıldız Rodri, Barcelona kulübüne resmi transferinin açıklanması öncesindeki son adım olarak rutin sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere şu anda Joan Gamper spor tesislerinde bulunuyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, orta saha oyuncusu bu sabah kulüp tesislerine geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren spor tesislerinin kapıları önünde toplanan onlarca taraftar coşkulu bir karşılama yaptı; kontrollere girmeden önce uzun süre adını haykırarak kendisine hoş geldin dedi.

Rodri, dün akşam pazartesi günü Manchester şehrinden özel bir uçakla yola çıkarak El Prat Havalimanı'na inmiş ve Barcelona'ya ulaşmıştı. Varır varmaz Madrid doğumlu oyuncu, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşmak için durdu ve yeni projeye dair heyecanını gizlemeyerek şunları söyledi: "Barcelona için oynamak bir hayal. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı ve gelecek olan her şeyi başarmayı hedefliyoruz."

Oyuncunun, resmi işlemleri tamamlamak ve sözleşmeleri imzalamak için ofislere geçmeden önce, tam olarak hazır olduğunu doğrulamak amacıyla bir dizi ayrıntılı sağlık ve fiziksel kontrolden geçmesi bekleniyor.

Kulüp kaynaklarına göre Rodri, önümüzdeki dört sezonu kapsayan bir sözleşmeye imza atacak. Oyuncunun bugün salı günü yerel saatle tam 13.00'te basına ve taraftarlara resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

Bu adımla birlikte Barcelona, şimdiye kadarki yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferini tamamlamış oluyor. Kulüp, Manchester City ile oyuncunun 60 milyon euro sabit bedele ek olarak 11 milyon euro bonus ve eklenti karşılığında transferini öngören nihai bir anlaşmaya vardı.

Rodri, kariyerinin büyük bölümünde kendisine eşlik eden ve onun ayırt edici bir simgesi hâline gelen 16 numaralı formayı giyecek.