Video: Riyad Mahrez ile Lamine Yamal'ın Fransa'daki buluşmasının sırrı

Cezayirli yıldız Riyad Mahrez ile genç İspanyol Lamine Yamal'ı bir araya getiren buluşma, futbolseverlerin dikkatini üzerine çekti. İkili, yeni futbol sezonunun başlamasına birkaç gün kala Fransa'nın Saint-Tropez şehrinde yaz tatili sırasında birlikte görüntülendi.

Lamine Yamal'ın bu ortaya çıkışı, olağanüstü bir yazın ardından geldi. İspanya Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Yamal, henüz on dokuz yaşını doldurmamasına rağmen tarih yazmaya devam etti; üstelik bu, İspanya'nın 2024 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna katkıda bulunmasından yalnızca iki yıl sonra geldi.

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Riyad Mahrez'e gelince, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile önemli kıtasal başarılara sahne olan serüveninin sona ermesinin ardından yaz tatilini geçiriyor. Takımı üst üste iki kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımaya katkıda bulunan Mahrez'in yeni sezon öncesindeki bir sonraki durağını herkes merakla bekliyor.

İki yıldızı bir araya getiren buluşma, Fransız Rivierası üzerinde yer alan Saint-Tropez şehrinde gerçekleşti. Bu şehir, sahip olduğu lüks turistik atmosferi nedeniyle dünya çapındaki ünlülerin ve spor yıldızlarının en gözde yaz destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, buluşma anını belgeleyen bir video paylaştı. Görüntülerde Mahrez'in bir yemek masasında oturduğu, ardından Lamine Yamal'ın kendisine yaklaştığı ve ikilinin dostane bir atmosferde hızlıca bir "selfie" çektiği görülüyor.

Fotoğrafın çekilmesinin ardından Mahrez, Yamal'a sarılmaya özen gösterdi; bu an taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Ardından İspanyol yıldız mekândan doğrudan ayrıldı ve şu anda dünya futbolunun en önemli iki yıldızını bir araya getiren kısa buluşma böylece sona erdi.



