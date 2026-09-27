Video: Rice'ın oğlunun dileği Gordon ve Yamal'ı "sıra dışı bir karede" buluşturdu

İspanya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından yaşanan dikkat çekici bir anda, Anthony Gordon takım arkadaşı Declan Rice'ın oğlunun isteğini yerine getirmek için çaba gösterdi ve Lamine Yamal'dan onunla hatıra fotoğrafı çekilmesini rica etti. Bu, iki takımın oyuncularını rekabet atmosferinden uzak bir şekilde bir araya getiren bir sahneydi.

Gordon, maçtan sonra Yamal'a giderek Rice'ın oğlunun onunla fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Barcelona yıldızı bu isteği memnuniyetle karşıladı, çocuğun yanına giderek onunla fotoğraf çektirdi. Maçta forma giymeyen Rice ise fotoğrafı çekme görevini üstlendi, ardından Yamal ile tokalaşarak ayrıldı.

Yamal, dün UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan ve İspanya'nın İngiltere'yi 3-2 yendiği maçta önemli bir rol oynamış, İspanya Milli Takımı adına bir gol kaydetmişti. Gordon ise İngiltere adına bir gol atmıştı.