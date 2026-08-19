Video: Resmi açıklamanın ardından Silva'dan Real Madrid taraftarına özel mesaj

Portekizli Bernardo Silva, kraliyet kulübünün taraftarlarına ilk mesajını göndererek takıma katılmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid taraftarlarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini vurguladı.

Silva bugün çarşamba öğle saatlerinde tanıtıldı ve ardından Portekizli oyuncu, Real Madrid'in sosyal medya platformlarındaki resmi hesaplarından paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Merhaba Madridista! Burada olmaktan çok mutluyum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim."

Ve ekledi: "Umarım yakında hepinizle Bernabeu'da buluşuruz. Orada görüşürüz."









Silva'nın Real Madrid'e katılması, geçtiğimiz yıllarda Manchester City ile ismini duyurmasının ardından kariyerinde yeni bir sayfanın başlangıcını temsil ediyor. Portekizli oyuncu, oyun kurma, hatlar arasında hareket etme ve baskı altında topu koruma yeteneği sayesinde İngiliz takımının orta sahasında önemli bir rol üstlenmişti.

Real Madrid, kadrosunu güçlendirme ve yeni sezonda tüm kupalarda güçlü bir şekilde mücadele etme arzusu doğrultusunda, orta sahaya daha fazla yaratıcılık ve dinamizm katmak için Portekizli oyuncunun tecrübesine ve teknik kapasitesine güveniyor.

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