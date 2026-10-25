Real Madrid, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Camp Nou'da ev sahibi Barcelona karşısında kazandığı kıymetli bir galibiyetle maçı 2-1 kazandı. Kylian Mbappe'nin iki gol kaydettiği karşılaşma sonunda beyazlı ekip önemli 3 puanı hanesine yazdırırken, zirvedeki Katalan rakibiyle (27 puan) arasındaki farkı 3 puana indirdi.

Karşılaşma her iki takım için de hassas bir zamanda geldi; özellikle hafta ortasında Paris Saint-Germain karşısında 4-2 kaybeden ve telafi arayışıyla maça çıkan Barcelona için. Real Madrid ise lider ile arasındaki farkı kapatmayı hedefliyordu; zira ev sahibinin galibiyeti onlara 9 puanlık bir avantaj sağlayacaktı.

Maç her iki taraftan da temkinli bir tempoyla başladı; gole dönüşmeyen karşılıklı denemeler yaşandı. Arda Güler erken dakikalarda Barcelona kalesini tehdit ederken, Anthony Gordon'un şutuna kaleci Andriy Lunin engel oldu.

Raphinha da birden fazla fırsatı harcarken, Hansi Flick 29. dakikada Xavi Espart'ın sakatlanması üzerine zorunlu bir değişiklik yapmak durumunda kaldı ve onun yerine Alejandro Baldé oyuna dahil oldu.

İlk yarının bitimine az bir süre kala, 41. dakikada Mbappe'nin golüyle Real Madrid öne geçti. Diomande'nin ortaya yaptığı uzaklaştırma denemesinin ardından top Gerard Martín'den sekerek Fransız forvete çarptı ve ağlarla buluştu.

İkinci yarıda Barcelona çabalarını yoğunlaştırdı ve 61. dakikada Raphinha, Pedri'nin ustaca pasının ardından ceza sahası içinden attığı şutla beraberliği yakaladı.

Ancak Real Madrid 87. dakikada yeniden öne geçti; Eduardo Camavinga hızlı bir kontra atağa önderlik etti ve topu maçtaki ikinci golünü kaydeden Mbappe'ye aktardı.