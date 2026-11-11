İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, iki takımın yarın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmasının öncesinde Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé'ye sıra dışı bir mesaj gönderdi.

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Fransa'da (1-1) berabere kaldıkları maçtan bir ay sonra Fransa, yarın perşembe günü Milano'da UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında İtalya Milli Takımı'yla karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé'nin diz arka adale yaralanması nedeniyle hazır olmadığından maçta yer alamayacağı kesinleşti.

Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane, İtalya'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında yıldız oyuncunun yer alamayacağını doğruladı ve basın toplantısında şunları söyledi: "Evet, Kylian yarın hazır olmayacak. Biraz ağrı hissetti, onu riske atmayacağız. Oyuncuları kaybetmek üzücü, ama bu da oyunun bir parçası. Umarım sakatlık ciddi değildir ve pazar günü geri döner."

Mbappé'nin maçta yer almayacağı kesinleşmeden önce, İtalya teknik direktörü Roberto Mancini basın toplantısına çıkmış ve yarınki maçla ilgili Mbappé'ye takılmıştı.

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Mancini, takımında birçok seçkin oyuncu bulunduğunu vurgulayarak Fransız oyuncudan yarınki maçta yer almamasını istedi.

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Mancini şakayla şunları söyledi: "Mbappé'ye risk almamasını tavsiye ederim. Real Madrid'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi var. Mbappé'nin yanı sıra Doué, Olise ve Barcola gibi mükemmel oyuncular da var. Fransa büyük bir takım olmaya devam ediyor."

Sakatlıklar Fransa kampını vurdu

Zidane'ın dertleri Mbappé ile sınırlı değil; zira Fransa Milli Takımı, İtalya ve Türkiye maçları öncesinde bir dizi etkili eksikle karşı karşıya.

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Tchouaméni sakatlık geçirmesinin ardından kamptan ayrıldı, ayrıca takımın hesaplarında yer alan Marcus Thuram ve Pierre Kalulu'nun da yer almayacağı kesinleşti. Asıl kadroda ise sakatlıklar nedeniyle başta Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche ve Esteban Lepaul olmak üzere bazı hücum unsurları yer alamadı.

Zidane, Marcus Thuram'ı kadroya çağırmış, ardından sakatlık nedeniyle onu kaybetmişti; seçimlerinde ek değişiklikler yapmak zorunda kaldı; bunların arasında eksikliğini telafi etmek için Elye Junior Kroupi'yi çağırması, ardından Tchouaméni'nin sakatlığı sonrasında Maghnes'e başvurması yer alıyor.

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Fransa'nın turu geçme şansı

Fransa Milli Takımı, yarın perşembe akşamı Milano'da oynanması planlanan İtalya karşılaşmasına birden fazla hedefle çıkıyor; zira beklenen zirve mücadelesinin önemi, UEFA Uluslar Ligi A Grubu liderleri arasındaki rekabetle sınırlı kalmıyor, çeyrek finale yükselmenin kesinleşmesine ve son hafta öncesinde grup aşamasını lider olarak tamamlama fırsatına kadar uzanıyor.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, dört maçta topladığı 10 puanla grup hesaplarında net bir avantaja sahip; İtalya'nın 7, Belçika'nın 6 puanı bulunuyor, Türkiye Milli Takımı ise puansız olarak sıralamanın en altında yer alıyor.

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Fransa ile İtalya arasındaki ilk maç 1-1 berabere sona ermişti; Lucas Da Cunha'nın hatasının İtalya'nın beraberlik golüne yol açtığı bu karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı, perşembe günkü maça liderliği kesinleştirmeyi düşünmeden önce çeyrek finale geçişini garantilemeyi hedef alarak çıkıyor.

Fransa Milli Takımı'nın kaderi kendi elinde; zira Fransız RMC ağının raporuna göre, İtalya karşısında alacağı bir beraberlik, son hafta sonucunu beklemesine gerek kalmadan grubu ilk iki sırada tamamlamasına ve dolayısıyla UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmesine yeterli olacak.

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Bu durum, İtalya ile Belçika'nın ikinci bilet için doğrudan rekabeti gölgesinde ortaya çıkıyor; zira iki takım önümüzdeki pazar günü Brüksel'de karşılaşacak, bu da Fransa'nın San Siro sahasından alacağı bir puanı, turu geçmeye ilişkin karmaşık hesapların içine girmekten kaçınması için yeterli kılıyor.