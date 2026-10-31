Video: Raphinha'dan muhteşem ikili, Barcelona Camp Nou'da sahaya damga vurdu

Brezilyalı Raphinha, Barcelona forması altında gösterdiği etkileyici performansı sürdürdü ve İspanya La Liga karşılaşmasında Deportivo Alavés filelerine iki gol bırakarak teknik direktör Hansi Flick'in takımını zafere taşıdı. Böylece Raphinha, 15'i La Liga'da, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere farklı kulvarlarda 17 gole ulaştı.

Raphinha skoru açmak için yalnızca 8 dakika bekledi. Pedri'nin ara pasını sol tarafta Fermín López'e aktarmasının ardından, Fermín ceza sahası içine ölçülü bir orta gönderdi ve Brezilyalı forvet hızlı bir hamleyle topa yükseldi ve başarılı bir vuruşla ağları havalandırdı.

İlk yarının bitimine 5 dakika kala Raphinha, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü ekledi. Yine Fermín López'in pasından yararlanan Brezilyalı, koşarken yaptığı ölçülü bir vuruşla maçtaki ikiliğini tamamladı.

Bu ikili gol, Raphinha'nın Singapur'da Brezilya Millî Takımı'na katılmak üzere yola çıkmasından önce geldi. Brezilyalı oyuncu, bu sezon oynadığı 14 maçın 7'sinde fileleri sarsmayı sürdürdü ve Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Feyenoord, Sevilla ve Real Madrid karşısında yaptığını bir kez daha tekrarladı.