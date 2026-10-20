Piramids, konuk ekibin net üstünlüğüne ve dikkat çeken bir hücum performansına sahne olan heyecanlı bir maçta ev sahibi El Ceyş'i 4-1 mağlup etti.

Mısır Premier Ligi'nin yedinci haftası kapsamında oynanan maç, Kahire'deki Askeri Spor Teşkilatı Stadı'nda gerçekleşti.

Muhannad Laşin, altıncı dakikada Velid el-Karti'nin kullandığı kornerden yararlanarak ceza sahası içinden sağ ayağıyla skoru erken açtı.

Aradan dakikalar geçmeden Mustafa Ziko, 15. dakikada ikinci golü kaydederek takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

El Ceyş, 34. dakikada Ahmed Tarık ile farkı azaltan golü buldu. Tarık, Halid Ebu Ziyade'nin ortasının ardından ceza sahası içinden ustaca bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Piramids ilk yarı bitmeden üçüncü golü eklemeye yaklaştı, ancak video yardımcı hakem (VAR) 41. dakikada Yusuf Obama'nın golünü iptal etti.

İkinci yarıda Piramids baskısını sürdürürken, El Ceyş 51. dakikada beraberlik fırsatını kaçırdı; Ahmed Tarık'ın ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarptı.

Mahmud Saber, 77. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla füze gibi bir şutla üçüncü golü kaydederek skoru pekiştirdi.

85. dakikada video yardımcı hakem, Yahya Mustafa'nın ceza sahası içindeki el teması sonrası Piramids lehine penaltı kararı verdi. 89. dakikada Mahmud Zelaka bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek skoru 4-1 yaptı.

Piramids puanını 21'e yükselterek, aynı hafta kapsamında yarın Kanal ile karşılaşacak olan ikinci sıradaki Ahli'nin 5 puan önünde zirveye yerleşti. El Ceyş ise 7 puanda kalarak 15. sırada yer aldı.



