Video: Premier Lig'in eski yıldızı bir aracın çarpmasına maruz kaldı

Tottenham ve Everton'un eski kanat oyuncusu Andros Townsend, Tayland'daki bir maça hazırlanmak için ısınma çalışmaları yaparken saha zeminini düzleştiren bir makinenin altında kalarak garip bir kazaya karıştı.

Televizyon analistliğine yönelen 35 yaşındaki eski İngiliz oyuncu, yaz transfer döneminde BT Braşuap kulübüne katılmasının ardından profesyonel kariyerini sürdürüyor.

Ara dönemde Townsend, ITV kanalı adına Dünya Kupası'nı takip etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi; turnuva boyunca bazı beslenme tercihleri nedeniyle de haber başlıklarına konu olmuştu.



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Şaşırtıcı bir olayda oyuncu, cumartesi günü maçın iki devresi arasında ısınma çalışmaları yaparken kendini saha zeminini düzleştiren bir makinenin altında bularak ciddi bir sakatlıktan kurtuldu.

Görüntüler, makinenin sürücüsünün aracı kontrol etmekte zorlandığını, bu esnada Townsend'in topa doğru bakmadan onu uzağa vurduğunu gösterdi; bu durum tribünlerdeki taraftarların nefesini kesti.

Makine Townsend'e çarptı ve oyuncu yere düştü; makine bacaklarının ve vücudunun alt kısmının üzerinden geçmişti bile.

Durumun tehlikesine rağmen oyuncu ayağa kalkmayı ve herhangi bir zarar görmeden ayrılmayı başardı; ardından takımının 3-0 kazandığı maçın son dakikalarında oyuna sonradan girdi.

Townsend daha sonra kazanın görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.



