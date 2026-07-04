Video: Posticoğlu'nun atanmasının ardından... Al-Da'ee alaycı bir şekilde: "Allah Al-Nassr'a yardım etsin!"

Al-Hilal ve Suudi Milli Takımı’nın efsanesi Muhammed Al-Da’ei, Avustralyalı Ange Postecoglou’nun gelecek sezon komşu ve geleneksel rakibi Al-Nassr’ın yeni teknik direktörü olarak atanmasına alaycı bir şekilde yorumda bulundu.

Al-Nassr kulübü, dün Cuma günü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Postecoglou'yu iki sezonluk ve 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Al-Da'ee, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programına yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Postecoglou, adı ve geçmişi olan bir teknik direktör ve Avustralya futbol okulu şu anda gelişmiş bir seviyeye ulaşmış durumda."

Ardından şöyle devam etti: “İspanyol ve İtalyan teknik direktörlerin bir şey katamadığını gördük, ancak Jesus Portekizliydi. Artık futbol okulu değişti ve bu zaman gerektirir, çünkü bir okuldan diğerine geçiş yapıyorsunuz. Allah El-Nassr’a yardım etsin.”

Şöyle açıkladı: “Geçen sezon (Simone) Inzaghi, Al-Hilal’ın başına geçti ve taktiği tamamen değiştirdi, ancak başarılı olamadı; çünkü okulların çeşitliliği sorunlara yol açıyor.”

Şöyle devam etti: “Takım 4-4-2 veya 4-5-1 sistemine dayandığında, yeni bir teknik direktör gelip savunmanın ortasında 3 oyuncuya güvenmek isterse, bu mümkün olmaz.”

Hatırlanacağı üzere, Jesus, takımı 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, geçen sezonun bitiminde Al-Nassr’dan ayrıldığını açıklamıştı.