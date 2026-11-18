ABD'ye veda ile kariyerinin en zor görevinin başlangıcı arasında yalnızca yedi saat vardı. Mauricio Pochettino bugün, çarşamba günü Manchester'a ulaştı. Yeni bir projeye başlamak için değil, bir zamanlar tüm Avrupa'yı korkutan bir kulüpte ayakta kalma savaşı vermek için.

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"Reuters" ajansının aktardığına göre Arjantinli teknik adam, kendisini ABD Milli Takımı ile çıktığı son maçtan Old Trafford'daki eşi görülmemiş krizin tam ortasına taşıyan gece uçuşunun ardından Manchester United'a ulaştı. Kulüp, iş işten geçmeden toparlanmak için büyük çaba harcıyor.

Pochettino, Instagram hesabından Manchester'ın havadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Cincinnati'den başlayan yedi saatlik yolculuğunun sona erdiğini duyurdu. Bu kare, yeni bir dönemin başladığına dair resmi bir ilan gibiydi.

Dün, salı akşamı ABD'nin Haiti'yi yenmesinin kısa süre ardından özel bir uçakla yola çıkan Pochettino, doğrudan United'ın Carrington'daki antrenman tesisine götürüldü. Ne dinlenmeye ne de ABD Milli Takımı'na vedasını kutlamaya vakti oldu.

54 yaşındaki Pochettino'nun yeni çevresine alışmak için fazla zamanı yok. Teknik direktör olarak ilk gerçek sınavı olacak kritik Premier Lig deplasmanında önümüzdeki pazar günü Liverpool ile karşılaşacak.

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Manchester United, Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından geçen cuma günü Pochettino'yu göreve getirdiğini açıklamıştı. Pochettino, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalindeki iki maçta ABD Milli Takımı'nın başında olabilmek için gelişini ertelemiş, ardından oyunculara veda ederek İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

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Pochettino'nun odağını uluslararası futboldan kulüp yönetiminin gündelik meşguliyetlerine hızla çevirmesi gerekiyor. Atacağı her adım spot ışıkları altında olacak ve takımın hem oyunda hem de sonuçlarda köklü ve hızlı bir değişime ihtiyacı var.

Manchester United, deneyimli teknik adam Alex Ferguson'ın emekli olduğu 2013'ten bu yana lig şampiyonluğu kazanamadı. 20 kez İngiltere şampiyonu olan kulüp, bu sezon 10 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi ve puan tablosunda 18. sırada bulunuyor.

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Bu, takımın sezonun bu aşamasında Ferguson'ın göreve geldiği 1986-1987 sezonundan bu yana düştüğü en alt sıra. Kırk yıl sonra Pochettino da tıpatıp benzer koşullarda geldi.

Ferguson, Manchester United'a geldiğinde kulüp yaklaşık yirmi yıldır lig şampiyonluğu bekliyordu. Göreve başlamasından yalnızca iki gün sonra takımı Oxford United'a yenilmiş ve düşme hattına gerilemişti.

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Manchester United o sezonu 11. sırada tamamladı ve Ferguson'ın lig şampiyonluğu için 1993'e kadar beklemek zorunda kaldı. Üstelik bu süreçte Avrupa Kupası, Kupa Galipleri Kupası, FA Cup ve Lig Kupası kazanılmıştı.

Ancak bugün durum bambaşka. Teknik direktör olarak tek lig şampiyonluğunu Paris Saint-Germain ile yaşayan Pochettino'ya, özellikle hızın ve taraftarla medya baskısının hüküm sürdüğü bu çağda, Ferguson'a gösterilen sabrın gösterilmesi pek olası görünmüyor.

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ABD'nin son maçının ardından yaşanan eğlenceli bir anda, Manchester City'de kiralık olarak bir sezon geçiren ABD'li orta saha oyuncusu DaMarcus Beasley, Pochettino'ya şöyle takıldı: "Manchester her zaman mavi kalacak."

Hafif bir şakaydı ama Arjantinli teknik adamı bekleyen meydan okumanın büyüklüğünü yansıtıyordu. Artık bütün şehrin gözü onun üzerinde. Kırmızı taraftarlar ondan United'a eski saygınlığını yeniden kazandırmasını ve sezonun başından bu yana takımın peşini bırakmayan küme düşme kabusunu uzaklaştırmasını bekliyor.