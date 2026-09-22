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Video: Piqué, Mourinho ve Real Madrid ile çarpıcı bir şekilde alay etti

Real Madrid
Barcelona
G. Pique
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Ne yaptı?

Real Madrid, iki yıl boyunca kupa kazanamamasının ve takımın başına 3 farklı teknik direktörün geçmesinin ardından düşüşteki sonuçlarını sürdürdü. Nihayetinde Florentino Perez, kulübü yeniden şampiyonluk yarışının yoluna sokma girişiminde José Mourinho'yu teknik direktörlük görevine geri getirmeye karar verdi.

Ancak Portekizli teknik direktörün başlangıcı beklenen şekilde gelmedi; özellikle başkent derbisinde Atletico Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından, Mourinho yönetimindeki takımın seviyesine dair eleştiriler yeniden alevlendi.

Barcelona'nın eski savunmacısı ve Katalan kulübüne olan bağlılığıyla tanınan taraftar Gerard Pique ise, resmi "TikTok" hesabından bir video paylaşarak 2010 yılının anılarını hatırlattı ve geleneksel rakibiyle alay etme fırsatını değerlendirdi.

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Pique, Real Madrid ve Mourinho'nun mevcut durumuna alaycı bir göndermeyle, aynı yılda yaşanan 3 olayı sıraladı. Bunlar:

İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonu olması

Mourinho'nun La Liga'da harika bir sezon geçirmesi

Barcelona'nın "tanrılar gibi" oynaması

Pique'nin mesajı alaycı bir çerçevede geldi; Mourinho'nun La Liga'ya dönüşünün Real Madrid'in içinde bulunduğu düşüş atmosferiyle aynı zamana denk gelmesinden yararlandı ve mevcut tabloyu, Barcelona'nın parlaklığının zirvesinde olduğu 2010'da yaşananlarla kıyasladı.

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