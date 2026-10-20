Barcelona'nın Fransa'nın başkenti Paris'teki konaklama oteli, bugün salı sabahının ilk saatlerinde, Katalan ekibinin oyuncularını rahatsız etmek ve iki takım arasındaki beklenen karşılaşma öncesinde onları dinlenmekten mahrum bırakmak amacıyla bir grup Paris Saint-Germain taraftarının havai fişek ateşlemesine sahne oldu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona bugün salı günü, Hans Flick'in "mevcut durumumuzu görmek için iyi bir test" olarak nitelendirdiği bir karşılaşmada Paris Saint-Germain'e konuk oluyor.

Parc des Princes stadı, şu anda futbol dünyasında izlenebilecek en güçlü maçlardan birine ev sahipliği yapıyor. Sezon henüz başlangıcında olmasına rağmen, Katalan ve Fransız takımları sezonun başından bu yana en iyi seviyelerini ve izlenimlerini ortaya koydu.

Barcelona ve Paris Saint-Germain puan durumu açısından büyük bir baskı altında olmamalarına ve dolayısıyla maçta herhangi bir sonucun belirleyici olmayacak olmasına rağmen, karşılaşmayı çevreleyen atmosfer, ekim ortasının atmosferinden çok, mart ve nisan aylarında eleme turlarında oynanan büyük maçların atmosferini andıran, istisnai bir Avrupa havası taşıyor.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Karşılaşmanın önemini kavrayan Paris Saint-Germain taraftarları, teknik direktör Luis Enrique'nin takımına yardımcı olmaya çalışmak amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya başladılar.

Bazı Fransız taraftarlar, ne kadar basit olursa olsun herhangi bir hamlenin Katalan takımını devirmeye katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Bu da bir kısmının bugün sabahın ilk saatlerinde, kırmızı-mavili takımın oyuncularını rahatsız etmek amacıyla Barcelona'nın konaklama oteli olan Domaine de la Reine Margot Paris'e gitmesine yol açtı.

"El Chiringuito" programının muhabiri gazeteci José Álvarez, gece 01.15'ten sonra bir grup Paris Saint-Germain taraftarını, Barcelona kafilesinin yeterince dinlenmesini engellemek amacıyla havai fişek ateşlerken tespit etti.

Bu uygulama, rakipleri korkutmak ve karşılaşmalar öncesinde onları etkilemek amacıyla, Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçlar öncesinde Fransa'nın başkentinde alışılmış bir durum.

Emmanuel Macron hükümetinin politikalarına karşı sarı yeleklilerin protestoları nedeniyle son günlerde yaşanan karışıklıklar üzerine République Meydanı ve Les Halles bölgesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları, Barcelona'nın konaklama otelinin bulunduğu bölgeyi kapsamadı. Bu da Paris Saint-Germain taraftarlarının, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde giderek yaygınlaşan bir uygulamayı hayata geçirmesine imkan tanıdı.

Her halükârda, Barcelona'nın Parc des Princes stadında son derece düşmanca bir atmosferle karşılaşacağı açık görünüyor. Bu da zaten baştan güçlü ve karmaşık olan bir karşılaşmada takımın görevini daha da zorlaştıracak.

Hans Flick'in takımı, gelecek hafta sonu oynanacak beklenen El Clasico maçı öncesinde güçlü bir mesaj vermek ve yeteneklerini kanıtlamak için Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunun şampiyonunu devirmeyi hedefliyor.