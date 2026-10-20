Paris Saint-Germain, bu akşam Parc des Princes Stadı'nda konuk ettiği Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynandı.

Bu sonuçla Paris puanını 9'a yükseltti ve tam puanla liderliğini korudu. Barcelona ise bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini alarak 6 puanla beşinci sıraya geriledi.

Paris Saint-Germain, 38. dakikada Lamine Yamal'ın hatalı pasından yararlanan Desire Doue'nin topu ağlara göndermesiyle öne geçti.









İkinci yarıda Barcelona baskı kurdu ve birçok tehlikeli atak geliştirdi. Sonunda sağ bek Xavi Espart, 55. dakikada beraberlik golünü bulmayı başardı.









Gol, Fermin Lopez'in özel bir pasının ardından geldi; Espart topla ilerleyerek ağları havalandırdı.

72. dakikada Lucas Hernandez, Desire Doue'nin asistinin ardından kafayla yaptığı özel bir vuruşla Paris Saint-Germain'in ikinci golünü kaydetti.









Heyecan, Lamine Yamal'ın 79. dakikada sol kanattan muhteşem bir hareketle ilerleyip son derece özel bir şekilde topu ağlara göndererek Barcelona için beraberliği yeniden sağlamasıyla sürdü.









Ancak Barcelona beraberliğin sevincini uzun süre yaşayamadı; Vitinha, 81. dakikada ceza sahası dışına seken topu değerlendirerek füze gibi bir şutla Barcelona'nın ağlarını havalandırdı ve Paris'in üçüncü golünü attı.









86. dakikada ise Fabian Ruiz, Ashraf Hakimi'nin özel bir ortasını değerlendirerek dördüncü golü kaydetti ve Paris, Barcelona'nın umutlarını tamamen bitirdi.







