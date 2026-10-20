Paris Saint-Germain, bu gece Parc des Princes Stadı'nda konuk ettiği Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Paris puanını 9'a yükselterek tam puanını ve liderliğini korurken, bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini alan Barcelona ise 6 puanla beşinci sıraya geriledi.









Paris Saint-Germain, 38. dakikada Lamine Yamal'ın hatalı pasını değerlendiren Désiré Doué ile öne geçti ve topu ağlara gönderdi.









İkinci yarıda Barça baskı kurdu ve birçok tehlikeli atak gerçekleştirdi; sonunda sağ bek Xavi Espart 55. dakikada beraberlik golünü buldu.









Gol, Fermín López'in muhteşem pasının ardından geldi; Espart topla ilerleyip ağları havalandırdı.

72. dakikada ise Lucas Hernández, Désiré Doué'nin asistinin ardından yaptığı muhteşem kafa vuruşuyla Paris Saint-Germain'in ikinci golünü kaydetti.









Heyecan, Lamine Yamal'ın 79. dakikada sol kanattan yaptığı harika bir çıkış ve son derece etkileyici bir vuruşla Barcelona adına yeniden eşitliği sağlamasıyla devam etti.









Ancak Barcelona beraberliğin keyfini pek süremedi; Vitinha 81. dakikada ceza sahası dışına seken topu değerlendirerek Barça'nın ağlarına füze gibi bir şutla Paris'in üçüncü golünü kaydetti.









86. dakikada ise Paris, Ashraf Hakimi'nin muhteşem ortasını değerlendiren Fabián Ruiz'in attığı dördüncü golle Barcelona'nın umutlarını tüketti.







