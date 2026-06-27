Video: Panama kampını sarsan skandal… Oyuncular arasında itişme ve küfürler

Panama milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanında, forvet Cecilio Waterman ile takım arkadaşı José Luis Rodríguez arasında şiddetli bir sözlü tartışma yaşandı. Bu olay, turnuvadan erken elenmesinin ardından takımın içinde yaşanan gerginliği yansıtıyordu.

Panama basınına göre olay, Conseción Üniversitesi'nde forma giyen forvet Waterman'ın antrenman sırasında eski Sporting ve Alavés oyuncusu olan takım arkadaşı Rodríguez'i itmesiyle başladı; ardından Waterman, takım arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında Rodríguez'e ağır hakaretler yağdırdı.

İki oyuncu hemen araya girerek tarafları ayırdı ve durumun daha da kötüye gitmesini engelledi; fotoğraflarda ise Waterman’ın açıkça öfkeli olduğu görülüyordu.

Teknik direktör Thomas Christiansen, MetLife Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında olayı önemsiz göstererek, “Bu normal bir durumdu” dedi.

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Panama’nın ikinci kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması beni gururlandırıyor, ancak iyi bir performans sergilememize rağmen şu ana kadar galibiyet alamamış ve gol atamamış olmamız da üzüntü yaratıyor. Bu konuda duygularım biraz karışık.”

Bu olay, ikinci turda Hırvatistan’a yenilerek turnuvadan resmen elenen Panama milli takımı için zor bir dönemde yaşandı. Takım, itibarını korumak ve turnuvaya onurlu bir şekilde veda etmek amacıyla İngiltere ile son maçına çıkacak.