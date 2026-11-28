Brezilya ekibi Palmeiras, Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda Cumartesi akşamı oynanan ve iki takım arasında çetin bir mücadeleye sahne olan finalde Arjantin temsilcisi Estudiantes de La Plata'yı mağlup ederek Copa Libertadores şampiyonu oldu.

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Brezilya ekibi Palmeiras, Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda Cumartesi akşamı oynanan ve iki takım arasında çetin bir mücadeleye sahne olan finalde Arjantin temsilcisi Estudiantes de La Plata'yı mağlup ederek Copa Libertadores şampiyonu oldu.

Brezilya temsilcisi, ikinci yarının başında 52. dakikada Ramón Sosa ile maçın kaderini belirleyen golü buldu ve üstünlüğünü son düdüğe kadar korumayı başardı.

Bu sonuçla tarihinde dördüncü kez Güney Amerika şampiyonu olan Palmeiras, bu kupayı en çok kazanan Brezilya kulübü olarak Flamengo'nun şampiyonluk sayısını yakaladı. Palmeiras, final aşaması Katar'da oynanacak 2026 Kıtalararası Kupa'da mücadele edecek ve 2029 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayı da garantiledi.

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Karşılıklı ataklarla başlayan maçta Estudiantes, 8. dakikada erken bir fırsat yakaladı ancak Palmeiras savunması Guido Carrillo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu engelledi. Arjantinli forvet 9. dakikada bir fırsat daha kaçırdı; kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

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Palmeiras 16. dakikada José Manuel López'in şutuyla karşılık verdi ancak top savunmaya çarptı. Estudiantes 22. dakikada Ezequiel Piovi'nin şutuyla kaleyi yeniden tehdit etmeye çalıştı, Brezilya ekibinin savunması bu girişimi başarıyla önledi. Leandro González Pérez 23. dakikada sarı kart gördü.

Ramón Sosa 28. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta topu direğin yanından dışarı gönderdi. Aynı oyuncu 45. dakikada Palmeiras adına bir fırsat daha kaçırdı; ceza sahası içinden vurduğu top kalenin yanından auta çıktı. Fernando Muslera ise aynı dakikada Lucas Evangelista'nın denemesini kurtardı. Devrenin bitimine doğru Estudiantes kalecisi, 45+4. dakikada Murilo'nun kafa vuruşunu çıkardı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

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İkinci yarının başında Joaquín Piquerez'in yerine Arthur'u oyuna süren Palmeiras, 52. dakikada Ramón Sosa ile gole ulaştı. Ceza sahası içinde Jhon Arias'ın kafa pasını alan Sosa, sol ayağıyla çektiği şutla topu Muslera'nın ağlarına gönderdi.

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Hızla karşılık vermeye çalışan Estudiantes'te Guido Carrillo 56. dakikada şut çekti ancak Carlos Miguel bu denemeyi kurtardı. Ardından Edwuin Cetré, 60. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla bir fırsat daha harcadı. Arjantin ekibi 56. dakikada iki değişiklik yaparak Gastón Benedetti ve Eros Mancuso'yu oyundan aldı, yerlerine Cetré ve Eric Meza'yı oyuna sürdü. Ayrıca 67. dakikada sakatlık nedeniyle Leandro González Pérez'i değiştirmek zorunda kaldı ve onun yerine Tomás Palacios oyuna girdi.

Estudiantes'in baskısı sonraki dakikalarda da sürdü. Carlos Miguel 74. dakikada Cetré'nin kafa vuruşunu kurtardı, ardından Santiago Núñez 77. dakikada kafayla vurduğu topu direğin yanından dışarı gönderdi. Palmeiras ise aynı dakikada iki değişiklik yaparak José López ve Ramón Sosa'nın yerine Vitor Roque ile Maurício'yu oyuna aldı. Núñez 81. dakikada sarı kart görürken Estudiantes savunması Maurício'nun şutunu engelledi.

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Son dakikalarda Estudiantes eşitlik için ardı ardına ataklar yaptı. Tomás Palacios 84. dakikada çektiği şutta topu direğin yanından dışarı gönderdi. İki takım 86. dakikada yeni değişiklikler yaptı, ardından maç Alexander Barboza ve Guido Carrillo'nun sakatlanması nedeniyle durdu.

Hakemin 8 dakika uzatma verdiği maçta Carlos Miguel, 90+4. dakikada Cetré'nin kafa vuruşunu kurtardı. Bir sonraki dakikada Marcos Rojo'nun ceza sahası dışından denemesi de sonuçsuz kaldı ve Palmeiras üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu.

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