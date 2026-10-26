Video: Özel bir turnuva: Messi'nin Ballon d'Or törenine katılmamasının sırrı

Dünyanın gözü 2026 Ballon d'Or törenini izlemek için Londra'ya çevrilmişken, Lionel Messi başka bir yerde ortaya çıkarak yıllarca "başrol oyuncusu" olduğu o büyük organizasyona katılmama kararını açıkladı.

Inter Miami kaptanı, 16 yaş altı oyunculara yönelik olan ve kendi şirketi "525 Rosario" aracılığıyla düzenlediği "Messi Kupası"nın ikinci edisyonunun açılış töreninde yer aldı. Bu tören, pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen Ballon d'Or töreniyle eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti.













İspanyol gazetesi "Marca" daha önce, Messi'nin Prenses Asturias Spor Ödülü'nü almak için gittiği İspanya seyahatini tamamladıktan sonra tö rene katılmak üzere İngiltere'nin başkentine gitmeyeceğine işaret etmişti. Messi'nin daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerek cumartesi günü Inter Miami'nin New York Red Bulls karşısındaki maçında yer aldığı belirtilmişti.

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Inter Miami, çarşamba günü Amerika Ligi mücadeleleri kapsamında Cincinnati ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu durum, bir sonraki maça hazırlanma ihtiyacı göz önüne alındığında, kısa bir süre içinde Londra'ya gidip gelmeyi oyuncu için ekstra bir yük haline getiriyor.

"Messi Kupası"nın ikinci edisyonunda aralarında Barcelona, Chelsea, Manchester City, River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys ve Inter Miami'nin de bulunduğu 16 takım yer alıyor. Turnuva, toplam 48 maçla bir hafta sürecek.

Messi, 2026 Ballon d'Or ödülünün otuz kişilik aday listesinde yer almasına rağmen, tören organizatörlerinden katılımı ya da katılmaması konusunda resmi bir teyit gelmedi.

Ayrıca gazeteci Fabrizio Romano daha önce, Messi'nin gece boyunca herhangi bir ödül takdim etmek için davet almadığına işaret etmişti.

Arjantinli yıldız, sekiz kez kazanarak Ballon d'Or'u en çok kazanma rekorunu elinde bulunduruyor.