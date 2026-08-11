Video: Oyuncu, hakemi nakavt darbesiyle yere serdi; polis, kendisini sahadan gözaltına aldı

Arjantin, bir futbolcunun bir maç sırasında hakeme saldırmasının ardından sosyal medyada büyük ölçüde yayılan çarpıcı bir olaya sahne oldu.

"The Sun" gazetesine göre, bir futbolcu, kırmızı kart görmesinin intikamını almak amacıyla bir hakeme yumruk atıp yere düşürdükten sonra gözaltına alındı.

Tribünlerden çekilen görüntüler, oyuncunun hakeme doğru koştuğunu ve yüzüne attığı tek bir sert yumrukla onu yere düşürdüğünü gösteriyor.

Maçın güvenliğini sağlayan polis memurları sahaya koşarak oyuncu ayrılamadan onu gözaltına aldığında seyircilerden şaşkınlık sesleri duyuldu.

Şiddet sahneleri, Arjantin'in Capitán Bermúdez kentindeki bir bölgesel lig maçı sırasında yaşandı.

Saldırı 35. dakikada meydana geldi ve skor 1-1'di; hakem Hugo Walter Masuelli, Barrio Quinta kulübü oyuncusu Jorge Godoy'u ceza sahasının kenarındaki bir faul nedeniyle oyundan attıktan sonra gerçekleşti.

Kırmızı karta tepki olarak 35 yaşındaki Godoy, 53 yaşındaki Masuelli'nin sağ elmacık kemiğine yumruk attı ve bu, hakemin çime düşmesine yol açtı.

Polis memurları anında müdahale ederek Godoy'u gözaltına aldı. Takım arkadaşlarının memurların onu götürmesini engellemeye çalışmasına rağmen, memurlar onu yerel polis merkezine götürdü ve burada nöbetçi savcının emrine verildi.

Hakem olay yerinde tıbbi yardım aldı, ardından daha fazla muayene için yerel bir sağlık merkezine nakledildi ve olay nedeniyle maç askıya alındı.

Konuk takım Barrio Quinta bir açıklamada şunları söyledi: "Kulübümüz, ister saha içinde ister saha dışında olsun, her türlü saldırı, tehdit, hakaret veya şiddet içeren davranışı kesinlikle kabul edilemez olarak görmektedir."

Açıklama şöyle devam etti: "Bu tür eylemler, savunduğumuz değerleri ya da her maçta hâkim olması gereken sportmenlik ruhunu temsil etmemektedir. Ayrıca, ilgili hakeme ve olaydan etkilenen herkese dayanışma ve desteğimizi ifade ederiz."

Ev sahibi takım Santa Catalina kulübü, herhangi bir rapor sunmayacağını ve bunun yerine Sanlorencina Bölgesel Futbol Birliği ile disiplin kurulunun kararını bekleyeceğini belirtti.

Bu satırların yazıldığı ana kadar oyuncu hâlâ polis merkezinde gözaltında bulunuyor.







