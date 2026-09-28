Bayern Münih yıldızı, oyuna sonradan giren Fransız Michael Olise'nin 88. dakikada kaydettiği gol, pazartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Belçika maçında Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın çılgın bir sevinç patlaması yaşamasına neden oldu. Bu gol ölümcül bir anda gelerek Horozlar'a heyecan dolu bir galibiyet kazandırdı.

Belçika'nın filelerinin havalanmasının ardından Zidane kendini tutamadı; teknik alanda son sürat koştu ve önündeki topa büyük bir güçle vurdu. Bu sevinç gösterisi, ülkesinin milli takımına son dakikalarda değerli bir galibiyet kazandıran gole duyduğu sevincin boyutunu yansıttı.









Olise'nin golü, Fransa'ya turnuvadaki üst üste ikinci galibiyetini getirdi. Horozlar, turnuvaya ilk haftada Türkiye'yi tek golle mağlup ederek başlamıştı. Böylece Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki güçlü başlangıcını sürdürdü ve iki hafta sonunda tam puanla yoluna devam etti.

Teknik direktör Zidane'ın öğrencileri 6 puanla grup liderliğine yerleşirken, Marc van Bommel yönetimindeki Belçika ilk yenilgisini tattı ve 3 puanda kalarak, averajla ikinci sıradaki İtalya'nın gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

Belirtmek gerekir ki Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Horozlar'dan ayrılan Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Söz konusu turnuvada Fransa dördüncü sırada yer almıştı.



