Manchester United, Tottenham Hotspur karşısında elde ettiği üstünlüğü koruyamadı ve rakibine on kişiyle maça dönme fırsatı tanıyarak, bugün cumartesi akşamı Old Trafford Stadı'nda oynanan Premier Lig'in altıncı hafta mücadelesinde 1-1 berabere kalınan heyecanlı bir karşılaşmanın sonunda iki takım da birer puanla ayrıldı.

United, Bryan Mbeumo'nun 73. dakikada attığı golle üstünlüğü yakalayarak kazanmaya çok yaklaşmıştı, ancak 78. dakikada Rodrigo Bentancur'un atılmasıyla işleri zorlaşan Tottenham pes etmedi ve Solanke'nin 92. dakikada eşitlik golünü kaydetmesiyle Manchester United için şok bir son yazdı. Bu durum teknik direktör Michael Carrick'in çilesini artırırken, geleceğine dair spekülasyonları da körükledi.

Beraberlik, Manchester United'ı 6 puanla 12. sırada bıraktı. Buna karşılık sonucun Spurs üzerindeki etkisi moral açısından oldu; takım, puan cetvelinin dibinden biraz uzaklaşarak 3 puanla 18. sıraya yükseldi.

Manchester United daha iyi başlamasına rağmen ilk yarının gidişatına Tottenham hâkim oldu. United, 3. dakikada Spurs'ü kendi sahalarında zor duruma düşürmeye ve ilk golle öne geçmeye çok yaklaştı, ancak kaleci Senne Lammens, Maguire'ın yaptığı pas hatasının ardından Dominic Solanke'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu önledi.

Tottenham baskısını sürdürdü; Lucas Bergvall 17. dakikada bir şut çekerken, Mohammed Kudus 21. dakikada direğin yanından geçen bir vuruşla altın değerinde bir fırsatı harcadı.

Yakın denemeler: United, Spurs'ü şaşırtıyor

50. dakikada Savio, Tottenham için eline geçen fırsatı değerlendiremedi; kaleönüne ortasını gönderdi, ancak Luke Shaw son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

55. dakikada Youri Tielemans bir gol kaydetti, ancak Tottenham savunmasının durmasının ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Michael Carrick 59. dakikada üç değişiklik yaptı; Leny Yoro'nun yerine Diogo Dalot, Tielemans'ın yerine Carlos Baleba, Amad Diallo'nun yerine Joshua Zirkzee oyuna girdi.

73. dakikada Bryan Mbeumo, Matheus Cunha'nın pasının ardından Manchester United'ın ilk golünü kaydetti. Savio'yu çalımlayan Cunha, topu Mbeumo'ya aktardı ve Mbeumo sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu uzak köşeye gönderdi.









Dengeleri değiştiren kırmızı kart ve Solanke'nin darbesi

78. dakikada hakem, Luke Shaw ile yaşanan tartışmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında toplu bir arbedeye yol açan olay sonrası Bentancur'a kırmızı kart gösterdi.

87. dakikada Lisandro Martínez, James Maddison'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Son dakikalar Tottenham'ın sürpriz bir dönüşüne sahne oldu; Dominic Solanke, 90+2. dakikada Sandro Tonali'nin ortasının ardından eşitlik golünü kaydederek Londra ekibini maça geri döndürdü.









90+5. dakikada Carrick iki değişiklik yaptı; Shaw'ın yerine Ayden Heaven, Cunha'nın yerine Marcus Rashford oyuna girdi, ancak takım sayısal üstünlüğünü değerlendiremedi.

Bu beraberlikle Tottenham, bu sezonki ilk galibiyetini elde etme konusundaki çilesini sürdürürken, Premier Lig'de üst üste dördüncü maçında da galibiyetten mahrum kalan Manchester United'ın kördüğümü büyüdü.