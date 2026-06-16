Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, büyük yıldızların arasına doğru roket gibi yükselişini sürdürüyor ve futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarının hayranlığını kazanıyor.

Bu etkileyici Barcelona yıldızını öven en son önemli isim Paul Pogba oldu; Pogba, Fas kökenli İspanyol gencin şimdiden dünyanın en seçkin futbolcuları arasına girdiğine inanıyor.

Eski Fransız milli oyuncunun, Monaco’daki takım arkadaşı Ansu Fati ile olan dostluğu sayesinde Barcelona soyunma odasıyla yakın bir ilişki kurduğu belirtilmelidir.

Bu ilişki, ona günümüzün en parlak genç yeteneklerinden biri olan Yamal’ı daha yakından tanıma fırsatı da verdi.

Pogba bu yaz Dünya Kupası’nda yer almayacak olsa da, Monaco’nun orta saha oyuncusu, doping nedeniyle uzun süreli bir uzaklaştırma cezasının da dahil olduğu zorlu bir dönemin ardından kariyerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Şimdi sahalara geri döndükten sonra, 33 yaşındaki oyuncu hâlâ futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri ve Yamal hakkındaki yorumları hızla dikkat çekti.

Ünlü “El Chiringuito” programına verdiği röportajda Pogba, Barcelona’nın kanat oyuncusuna duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi.

Yamal’ın gelişimi ve şu anki formu hakkında konuşan Fransız orta saha oyuncusu, “Lamine harika bir performans sergiliyor; genç ve sakin. Aynen böyle olmalı, çünkü o çok genç ve insanların ona 30 yaşındaymış gibi davranmasını istemiyor” dedi.

Ardından eski Dünya Kupası şampiyonu, şöhreti artmaya devam ederken genç oyuncunun odak noktasının ne olması gerektiğine değindi ve şöyle dedi: “Lamin’e sadece futbol oynamaya odaklanmasını ve başka hiçbir şeyle ilgilenmemesini tavsiye ederim.”

Ve şöyle devam etti: “Etrafını iyi insanlarla çevirmeli. Ailesi ve menajeri çok önemli. İmajıyla ilgilenmeyi onlara bırakıp, kendisi sadece futbola odaklansın.”

Pogba’nın futbolun en üst seviyelerindeki kişisel deneyimi göz önüne alındığında, bu övgü daha da önem kazanıyor. Kariyeri boyunca Fransız oyuncu, muazzam beklentilerle, medyanın mercek altındaki yaşamıyla ve küresel popülariteyle başa çıkmak zorunda kaldı.

Son olarak, Pogba’nın röportajında belki de en dikkat çeken kısım, Yamal’ın dünyanın en iyi oyuncuları arasındaki sıralaması sorulduğu andı.

Monaco’nun orta saha oyuncusu bu konuda tartışmaya pek yer bırakmadı ve şöyle dedi: “Eğer (Yamal) dünyanın en iyisi değilse, ilk üçte yer alır. Birinci değilse, ikinci ya da üçüncü olur.”

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