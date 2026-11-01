Racing Santander'in küçük taraftarı Maximo, takımının Real Madrid karşısındaki maçında yaşadığı kazaya rağmen sıra dışı bir deneyim yaşadı. "El Sardinero" stadının kuzey tribününde bulunduğu sırada Fransız Aurelien Tchouameni'nin ceza sahası dışından yaptığı sert bir şut topu ona isabet etti.

Ancak genç taraftar için kötü gibi görünen gün, Real Madrid yetkililerinin onu maçın ardından takımın soyunma odasına götürmesiyle unutulmaz bir anıya dönüştü. Böylece oyuncularla tanışma ve onlarla özel anlar yakalama fırsatı buldu; oyuncular ise kendisini büyük bir sıcaklıkla karşıladı.

Çocukla şakalaşmaya özen gösteren oyunculardan biri de Kylian Mbappe oldu. Şakayla karışık nasıl olduğunu sorduktan sonra takım arkadaşı Tchouameni'ye alaycı bir yorum yöneltti: "Nasılsın? İyi misin? Sorun şu ki Tchouameni nasıl şut atılacağını bilmiyor, öyle değil mi?"

Fransız yıldızın bu yorumu Maximo'yu güldürdü. Ziyaret boyunca kendisine eşlik eden babası ise bu duruma hayret etmiş görünüyordu. Böylece küçük taraftarın maruz kaldığı yaralanma, Real Madrid yıldızlarıyla yakından tanışma fırsatına dönüştü.