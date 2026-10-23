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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Nadir görüntü, Ronaldo Nassr-Feyha maçının adamı ödülünü reddetti

C. Ronaldo
Al-Faisaly - Al Nassr FC
Al-Faisaly
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldızdan özel bir an

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, takımının Suudi Roshn Ligi'nde Feyha karşısında aldığı maçta kazandığı maçın adamı ödülünü almayı reddetti.

Nassr, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda karşılaştığı Feyha'yı 3-1 mağlup etti.

Maça damgasını vuran Cristiano Ronaldo, 49. dakikada vatandaşı Joao Felix'in bir serbest vuruştan gönderdiği ortayı kafa vuruşuyla filelere göndererek Nassr'ın ikinci golünü kaydetti.

Portekizli yıldız, daha sonra Suudi takım arkadaşı Abdullah el-Hamdan'ın pasıyla bir gol daha kaydetti, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu performansı nedeniyle maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Ronaldo, ödülü almayı reddetti ve maçta sergilediği etkileyici performansın ardından ödülü Abdullah el-Hamdan'a vermeye karar verdi.

"Don", maçın bitiminin ardından Suudi forveti yanına alarak maçın adamı ödülünü bizzat kendisi takdim etti ve onunla birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi; bu kare sosyal medyada taraftarların beğenisini topladı.

Abdullah el-Hamdan, Feyha karşısında güçlü bir performans sergiledi; ilk golü kaydetti, Brezilyalı Angelo'ya üçüncü golün asistini yaptı ve ayrıca Cristiano Ronaldo'ya ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir gole asist yaptı.

Nassr'ın, Feyha galibiyetinin ardından puanını 25'e yükselterek Suudi Ligi puan tablosunun zirvesine geçici olarak çıktığı belirtilmekte; takım, Hilal karşısında zorlu bir maça çıkan Kadisiye ile puan eşitliğine ulaştı.

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