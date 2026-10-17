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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Nadir bir kaçırışla Diriyah, Nunez'e Liverpool'un hüzünlü anılarını hatırlattı

D. Nunez
Al Diriyah - Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
Premier Lig
Brentford - Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier Lig
Uruguay
Suudi Arabistan
İngiltere

Uruguaylı forvet için şok

Suudi Arabistan ekibi Dir'iyye'nin Uruguaylı forveti Darwin Nunez, Suudi Roshn Ligi'nde Et-Taawon karşısında yaşadığı ender bir kaçırmayla Liverpool'daki hüzünlü günlerine geri döndü.

Dir'iyye, bugün cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Roshn Ligi'nin 9. haftasında Et-Taawon ile karşı karşıya geldiği maçta 1-1 berabere kaldı.

Skor 1-1'lik karşılıklı beraberliği gösterirken, Dir'iyye bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Nunez, vuruşunu Et-Taawon kalesinin sağ direğine gönderdi.

"Transfermarkt" sitesine göre bu, Nunez'in kariyeri boyunca penaltı kaçırdığı yalnızca ikinci kez oldu; daha önce kullandığı 14 penaltıyı gole çevirmişti.

Uruguaylı forvetin kaçırdığı tek penaltı, 31 Ocak 2024 tarihinde İngiltere Premier Lig'de Chelsea'yi 4-1 yendikleri maçta Liverpool formasıyla olmuştu.

O tarihten bu yana Nunez, Liverpool'da ya da eski takımı Al Hilal'de hiç penaltı kullanmadı; ardından Roshn Ligi'nde Al Fateh karşısında Dir'iyye ile bir, Hindistan'a karşı oynanan hazırlık maçında Uruguay ile bir penaltı gol kaydetti.

Genel olarak, Darwin Nunez'in daha önce attığı 14 penaltının 5'i Almeria, 6'sı Benfica formasıyla gelirken, Liverpool, Dir'iyye ve Uruguay ile de birer penaltı golü kaydetti.

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