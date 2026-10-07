Kadisiye orta saha oyuncusu Musab el-Cuveyr, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" şampiyonluğu kutlamalarında, final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup etmesinin ardından sahadaki büyük şampiyonluk coşkusu içinde yer aldı.

El-Cuveyr, turnuva öncesinde disiplin nedenleriyle kamptan çıkarılmasının ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nın turnuvadaki kadrosunda yer almamıştı; ancak buna rağmen Suudi Arabistan'ın şampiyonluğa giden yolunda takım arkadaşlarına destek olmak için tribünlerde bulunmaya özen gösterdi.

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Bitiş düdüğünün çalınması ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şampiyonluğu kazanmasının ardından el-Cuveyr sahaya indi ve takım arkadaşları ile teknik ekibin şampiyonluk kutlamalarına katıldı; ayrıca oyuncular ve taraftarlar arasında Suudi Arabistan bayrağını taşırken görüntülendi.

Ancak el-Cuveyr'in şampiyonluk gecesindeki görünümü dikkat çekici bir ayrıntıdan yoksun değildi; oyuncu, kutlamalar sırasında kendisinden açıklama almaya çalışan basın mensuplarıyla fotoğraf çektirmeyi kesin bir şekilde reddetti.

Kadisiye oyuncusu, takım arkadaşları şampiyonluğu kutlayıp basın mensuplarıyla etkileşime geçerken, kameralardan kaçınırken ve medya önüne çıkmayı reddederken görüntülendi. Böylece onun bu anı, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şampiyonluk sonrası kutlamalarının en dikkat çekici sahnelerinden biri haline geldi.