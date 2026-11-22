Sezonun en heyecanlı maçlarından birinde Barcelona, Villarreal karşısında iki golle geriye düştüğü maçı ikinci yarıda üst üste attığı üç golle 3-2'lik dramatik bir üstünlüğe çevirdi. La Liga'nın 13. haftasında Spotify Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, erken gelen bir kabusu heyecan dolu bir geri dönüşe dönüştürdü.

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Barcelona, şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirecek yeni bir galibiyet hedefiyle sahaya çıktı ancak Villarreal'in ev sahibinin savunma hatalarından yararlanarak ilk yedi dakikada iki gol bulmasıyla erken bir şok yaşadı. Ardından Flick'in öğrencileri, ikinci yarıda atılan üç golle tamamlanan geri dönüş yolculuğuna başladı.

Erken şok: Villarreal, Barcelona'nın hatalarını cezalandırdı

Villarreal'in Barcelona'nın hesaplarını bozması için uzun süre beklemesine gerek kalmadı. Tajon Buchanan, 5. dakikada ev sahibinin büyük bir hatasından yararlanarak ceza sahasının hemen dışında topla buluştu ve sert şutuyla fileleri havalandırarak skoru açtı.

Konuk ekip rakibine nefes alma fırsatı vermedi. Tani Oluwaseyi, 7. dakikada Alberto Moleiro'nun nefis pasıyla farkı ikiye çıkardı ve Barcelona, taraftarlarının şaşkın bakışları arasında iki golle geriye düştü.

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Katalan ekibi hızlı bir cevap vermeye çalışarak topa hükmetti ve Lamine Yamal, Raphinha ile Karim Adeyemi'nin hareketliliğine güvendi. Villarreal ise savunma düzenine ve hızlı kontra ataklara yöneldi.

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Barcelona, 21. dakikada farkı azaltmak için altın bir fırsat yakaladı. Hakem Alejandro Hernández, Lamine Yamal'a ceza sahası içinde yapılan faulün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

Ancak Yamal, 23. dakikada şutunu sağ direğe nişanlayarak bu fırsatı değerlendiremedi. Barcelona'nın sıkıntılı anları sürdü; Katalan ekibi birçok kez gol aramasına rağmen sonuç alamadı ve ilk yarı Villarreal'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Flick'in ekibi ayağa kalktı: Barcelona hızlı iki golle geri döndü

Barcelona, ikinci yarıya bambaşka bir görüntüyle başladı. Hücum temposunu ve Villarreal savunması üzerindeki baskısını artıran Katalan ekibi, farkı hızla kapatıp maçı başa döndürme isteğini açıkça ortaya koydu.

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57. dakikada Gerard Martín, Pedri'nin nefis ortasında ceza sahası içinde topa atıldı ve harika bir kafa vuruşuyla Barcelona'nın ilk golünü kaydederek Katalan ekibinin yükselişini başlattı.

Barcelona, beraberliği yakalamak için de uzun süre beklemedi. Fermín López, 61. dakikada ceza sahası içinde Lamine Yamal'dan harika bir pas aldı ve direkt vuruşuyla topu Villarreal kalesinin sol alt köşesine gönderdi.

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Bu iki golle maç yeniden eşitliğe döndü. Barcelona, iki gollük farkı yalnızca dört dakikada eritirken kesintisiz baskısıyla konuk ekibin hesaplarını alt üst etti. Villarreal, ev sahibinin peş peşe gelen ataklarını durdurmakta büyük zorlandı.

Kendi kalesine atılan gol geri dönüşü tamamladı

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Barcelona üçüncü gol için hücum baskısını sürdürdü ve buna ulaşması da uzun sürmedi. 67. dakika, karşılaşmanın en dramatik anına sahne oldu.

Villarreal'in savunma oyuncusu Pau Navarro, Barcelona'nın bir atağında topa müdahale etmeye çalışırken talihsiz bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle ev sahibi, maçta ilk kez 3-2 öne geçti.

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Böylece ilk yedi dakikada iki golle geriye düşen Barcelona, yalnızca on dakika içinde attığı üç golle skoru tersine çevirerek olağanüstü bir geri dönüşe imza attı. Katalan ekibi bunu yoğun hücum baskısına ve Villarreal savunmasında yaşanan karmaşaya borçluydu.

Konuk ekip kalan dakikalarda maça geri dönmeye çalıştı ancak Barcelona kaleyi tehdit etmeyi sürdürdü ve kaleci Péter Gulácsi'yi birçok kez müdahale etmek zorunda bıraktı. Bunların en dikkat çekeni, macar file bekçisinin 83. dakikada Dani Olmo'nun sert şutunda gösterdiği kurtarıştı.

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Korkutucu rakamlar: Barcelona istatistiklerde ezici üstünlük kurdu

Karşılaşmanın istatistikleri Barcelona'nın ezici üstünlüğünü gözler önüne serdi. Katalan ekibi topa yüzde 71 oranında sahip olurken Villarreal'de bu oran yüzde 29'da kaldı. Barcelona 29 şut çekerken konuk ekip yalnızca dört şutta kaldı.

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Barcelona'nın gol beklentisi 3,22'ye ulaşırken Villarreal'inki yalnızca 0,16'da kaldı. Ev sahibi sekiz net pozisyon üretirken rakibi tek bir net pozisyon bulabildi.

Barcelona dokuz isabetli şut çekerken Villarreal'in isabetli şut sayısı iki oldu. Katalan ekibinin rakip ceza sahasındaki topla buluşma sayısı 48'e ulaşırken konuk ekip yalnızca iki kez rakip ceza sahasında topla buluşabildi.

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Barcelona on korner kullanıp 21 kilit pas verirken Villarreal, istatistiklerin son güncellemesine kadar maç boyunca tek bir korner bile kazanamadı.

Karşılaşmayı Spotify Camp Nou tribünlerinde 59.034 taraftar takip etti. Taraftarlar, takımlarının iki gollük geri düştüğü maçı 3-2'lik üstünlüğe çevirdiği, karşılaşmanın en heyecanlı bölümlerinden birine tanıklık etti.

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Sonuç olarak Barcelona, erken gelen şoka teslim olmayı reddederek ikinci yarıda olağanüstü bir hücum performansı sergiledi ve Pedri, Fermín ile Yamal'ın parlayan performanslarından yararlanarak Villarreal karşısında masayı devirdi. Katalan ekibi, bu dramatik galibiyetle La Liga yarışında zirvede kendisini takip eden Real Madrid ile arasındaki farkı yeniden 3 puana çıkardı.