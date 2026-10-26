Bu sadece bir El Clasico zaferi değil, aynı zamanda yeni bir sadakat ilanıydı. Gecenin saat 2.30'unda, herkesin derin uykuda olduğu bir vakitte, Valdebebas tesisleri tezahüratların yankısıyla sarsılıyordu.

Orada, Camp Nou gecesini 2-1'lik skorla kazanarak en büyük galip olarak ayrılan Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, en coşkulu Merengue taraftarlarının bile beklemediği bir karşılama ile karşılaştı.

Artık ikna olmayan kimse kalmadı. Geçtiğimiz haziran ayında göreve geldiğinde Jose Mourinho'nun Real Madrid ile ikinci döneminin işe yarayacağından şüphe duyan az sayıda kişi varsa, El Clasico zaferi tüm şüpheleri yerle bir etti.

Zorlu mücadeleye çıkmak için büyük bir titizlikle seçtiği ilk 11 ve her dakikada açıkça görülen taktiksel imzasıyla herkes onun çalışmasını takdir etti ve zaten kabul edilen bir gerçek bir kez daha doğrulandı: Herkesin kalbini kazandı.

Pazar sabahının manzarası: Tam belgeleme

Bu köklü dönüşümün en büyük kanıtı, ünlü "El Chiringuito" programının kameralarının belgelediği manzaraydı. Takımın Barcelona'dan gelen uçağı pazartesi günü sabaha karşı saat ikiyi geçe iniş yaptıktan sonra Mourinho doğrudan Valdebebas'a yöneldi ve kendisini bekleyen yaklaşık 100 taraftarla karşılaştı.

Bu sadece geçici bir duruş değildi, kelimenin tam anlamıyla neşeli bir kutlamaydı. Taraftarlar takım otobüsünü ve teknik direktörün aracını tezahürat ve şarkılarla karşıladı. Mourinho evine doğru yola çıkarken yalnızca el sallamakla yetinmedi, alkışlara da katıldı ve kendisi için şafağa kadar bekleyen taraftarlara selam olarak aracının kornasını çaldı.

Madrid birliğinin sırrı

Mourinho'nun başarısı tesadüf değildi. Göreve geldiğinde pek çok soru işaretiyle karşılaşan Portekizli teknik direktör, sahanın içinde ve dışında olağanüstü bir yönetim becerisiyle işleri köklü biçimde değiştirmeyi başardı.

Sahanın içinde bu, sonuçlar ve performans üzerinden gerçekleşti; sahanın dışında ise ister basın ister hakemler olsun "ortak bir düşman" yaratmayı başaran zekice konuşmaları aracılığıyla oldu. Bu da soyunma odası ile taraftarlar arasında birleşik ve sağlam bir cephe kurarak Real Madrid'i her zamankinden daha birlik içinde kıldı.

İnkar edilemez gerçek ise, özellikle son derbideki yenilgi hayal kırıklığının ardından, Real Madrid taraftarlarının şu anda sezonun en iyi anlarını yaşadığıdır.

Futbolun iniş çıkışlarının ortasında, başkentin her köşesinde takımın iki yıllık bir aradan sonra yeniden büyük bir kupayla zirveye dönmek için gereken tüm özelliklere sahip olduğuna dair köklü bir kanaat var ve bunu yalnızca zaman kanıtlayacak.



