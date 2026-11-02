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Video: Mourinho, Real Madrid maçının hakemine küfür etti

J. Mourinho
K. Mbappe
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Portekiz
Fransa
İspanya

Ceza alacak mı?

Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho, Real Madrid ile oynanan karşılaşma sırasında hakem kararlarına sürekli itiraz etmeleri nedeniyle Racing Santander oyuncularına sert eleştiriler yöneltti ve maçın hakemine uyguladıkları baskıdan duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Racing Santander ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, bu tür maçlarda her zaman olduğu gibi, hakem Munera Montero'nun maçın başlamasından sadece 10 dakika sonra Kylian Mbappé lehine hatalı bir penaltı kararı vermesinin ardından bazı hakem tartışmalarına sahne oldu.

Bu karar, tribünlerden hakeme büyük baskı uygulayan Racing Santander taraftarlarının öfkesini kabarttı; ev sahibi takımın oyuncuları da itirazlarında aşırıya kaçtı ki bu durum Mourinho'nun dikkatini çekti.

"Dazn" ağının kameraları, Racing Santander oyuncularının hakem kararlarına itiraz etmeyi sürdürmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Mourinho'yu, Chendo (Real Madrid'in A takım görevlisi) ile konuşurken görüntüledi. Mourinho şunları söyledi: "Hâlâ o lanet hakemle konuşuyorlar, inanılmaz bir şey."

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Portekizli teknik direktör bununla da kalmadı ve hakem heyetinin maruz kaldığı baskının boyutuna işaret ederek şunları ekledi: "Dördüncü hakemle konuş, ama böyle değil. Daha önce hiç böyle bir baskı görmedim, asla böyle bir şey görmedim."

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