Al Hilal'in ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski kalecisi Mohammed Al-Deayea, ezeli rakip Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo karşısında boyun eğdi ve yıldız oyuncunun futbol kariyerindeki 1000. gole ulaşmaya yaklaştığını kabul etti.

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Al-Deayea, "Dawrina Ghair" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ronaldo, futbol kariyerindeki 1000. gole ulaşabilecek duruma geldi."

Programın sunucusu Suudi gazeteci Khalid Al-Shenaif ise Al Hilal efsanesine şakayla karışık, geçen sezon yaptığı ve Portekizli yıldızın 1000. gole ulaşmasına ihtimal vermediği açıklamalarını hatırlattı.

Al-Deayea bu konuda şu yorumu yaptı: "Cristiano'nun (Ronaldo) etrafında oynayan João Félix ve Sadio Mané gibi oyun kurucuları izlediğinizde, onun gol atabilmesini sağladıklarını görüyorsunuz. Angelo bile Katar ekibi Al Sadd karşısında iptal edilen golde kendisi atmak yerine ona pas vermeyi tercih etti."

Al-Deayea sözlerine şöyle devam etti: "Bence Cristiano Ronaldo (1000 gol atmaya) muktedir. Al Nassr bu seviyeyi korursa, önümüzdeki kış transfer döneminden önce bu başarıya ulaşabilir."

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Deneyimli isim açıklamalarını şöyle tamamladı: "Önceki sözlerimden geri adım atmamın nedeni, Ronaldo'nun karşılaştığı takımlar. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynamasaydı bu golleri atamazdı, çünkü tüm Asya takımlarının seviyesi yerlerde."

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Al-Deayea'nın açıklamaları, Al Nassr'ın bugün, salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta konuk ettiği Al Sadd'ı 2-1 yendiği maçın ardından geldi . Karşılaşma, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının 5. haftasında oynandı.

Ronaldo, Al Sadd maçında Al Nassr'ın ilk golünü, 12. dakikada ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından bizzat kazandığı penaltıdan kaydetti. Portekizli yıldız, 13. dakikada penaltıyı kendisi kullanarak topu sert bir vuruşla kaleci Meshaal Barsham'ın sağından ağlara gönderdi.

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Ronaldo bu penaltıyla futbol kariyerindeki 987. golüne ulaştı ve futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk oyuncu olmaya yalnızca 13 gol uzaklıkta kaldı.

Portekizli yıldız bu golle, mevcut sezonun başından bu yana Al Nassr formasıyla penaltılarda peşini bırakmayan laneti de kırdı.

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Ronaldo, geçen cuma günü ezeli rakip Al Ahli ile oynanan ve Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen son klasikte de penaltı kaçırmıştı. Al Nassr o maçtan 1-3 mağlup ayrılmıştı.

İstatistik kuruluşu Opta'ya göre Ronaldo, bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Portekizli yıldız daha önce, 20 Ekim'de Neom'un 1-0 yenildiği maçta kaleci Marcin Bułka karşısında bir penaltıdan yararlanamamıştı.

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Bu sayı, Ronaldo'nun geçen sezon Roshn Suudi Ligi'nde kaçırdığı penaltıların toplamına eşit. Portekizli yıldız geçen sezon kullandığı 8 penaltının 6'sını gole çevirmişti.

Ayrıca bu, Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ocak 2023'te Al Nassr'a katılmasından bu yana Roshn Suudi Ligi'nde üst üste iki penaltıyı ilk kez kaçırışı oldu.

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Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla Roshn Suudi Ligi'nde attığı son penaltı golü, geçen 3 Nisan'da Al Najma'nın 5-2 yenildiği maça uzanıyor. Portekizli yıldız, penaltıdan yeniden gol sevincini AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te yaşadı.

Portekizli yıldızın attığı bu gol onun için tarihi bir anlam taşıyordu, zira kendisini AFC Şampiyonlar Ligi Elit tarihinde Al Nassr'ın en golcü oyuncusu konumuna yükseltti.

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Ronaldo, Al Nassr formasıyla AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te 17. golüne ulaştı ve daha önce Al Nassr ile turnuvada 16 gol atan Faslı forvet Abderrazak Hamdallah'ı geride bıraktı.