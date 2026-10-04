Mısır'da oynanan ve 2027 Afrika Gençler Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 1-1 berabere sonuçlanan Tunus-Libya 20 yaş altı karşılaşması, son dakikalarda yaşanan nadir bir hakem kararının Libya Milli Takımı oyuncularının öfkesini alevlendirmesinin ardından Afrika kıtası sınırlarının ötesinde geniş yankı uyandırdı; oysa hakemin kararı oyun kurallarına tamamen uygundu.

Maçın yankısı sahadaki tepkilerle sınırlı kalmadı. Fransız "L'Équipe", Portekiz "Record" ve İngiliz "Sun" gazetelerinin yanı sıra İspanyol "Marca" ve "Sport" gibi dünyanın önde gelen birçok spor gazetesi tartışmalı anı ele aldı; böylece Mısır'da oynanan karşılaşma gençler elemelerinin en çok tartışılan maçlarından biri haline geldi.

Heyecan, Tunus kalecisi Selim Buaskar'ın bir korner atışının kullanılmasına katılmak için Libya Milli Takımı'nın ceza sahasına çıkmasıyla uzatma dakikalarında doruğa ulaştı. Kaleci, Tunus'a galibiyeti kapma ve tur bileti için yarışma umutlarını koruma fırsatı verecek bir gol arıyordu.

Ancak korner Tunus Milli Takımı'nın istediği şekilde sonuçlanmadı. Libya topa sahip olmayı başardı ve hızlı bir kontra atağa çıktı. Bu atak sırasında Libya Milli Takımı, tek bir Tunuslu oyuncuya karşı 4 oyuncu bulduğu için gol atmak adına mükemmel bir fırsat yakalamış gibi görünüyordu.

Libya oyuncuları, galibiyet golünü kapmanın yolunun kendilerine açıldığı inancıyla Tunus kalesine doğru koşarken, yardımcı hakem bayrağını kaldırarak ofsayt pozisyonu olduğunu bildirdi. Böylece atak durdu ve Libya Milli Takımı oyuncuları ile teknik ekibi büyük bir öfkeye kapıldı; aralarından bazıları karara itiraz etti.

Karar, Tunuslu kalecinin Libya ceza sahasında bulunması nedeniyle ilk bakışta tuhaf göründü; bu durum, Libyalı forvetin arkasında birden fazla Tunuslu oyuncu varmış gibi bir görüntü ortaya çıkardı. Ancak pozisyonun ofsayt kuralına göre açıklanması ihlalin neden verildiğini ortaya koydu.

Zira Libyalı forvet, topun kendisine atıldığı anda orta saha çizgisini yaklaşık bir metre geçmişti ve önünde Tunuslu oyunculardan yalnızca, korner atışına katılmak için zaten rakip ceza sahasına çıkmış olan kaleci Buaskar bulunuyordu; bu da forveti ofsayt pozisyonuna soktu.

Oyun kuralları, bir oyuncunun başının, vücudunun veya bacaklarının herhangi bir kısmı, orta çizgi hariç olmak üzere rakip sahanın yarısı içinde ve rakip kaleye hem toptan hem de son rakip oyuncudan önceki oyuncudan daha yakın bulunuyorsa, oyuna müdahale koşulları da dikkate alınarak ofsayt pozisyonunda olacağını belirtiyor.

Dolayısıyla Libyalı forvetin arkasında başka bir Tunuslu oyuncunun bulunması atağı kurallara uygun kılacaktı; ayrıca top, forvet orta saha çizgisini geçmeden atılsaydı da ofsayttan kaçınılabilirdi.

Kararın hukuki açıdan doğru olmasına rağmen, pozisyonun tuhaflığı ve maçın bitimine yakın olması, bu anın geniş çapta yayılmasına yol açtı; özellikle de atak, Tunuslu kalecinin diğer ceza sahasına çıkmış olması nedeniyle birçok kişiye alışılmadık görünen bir ofsayt nedeniyle durdurulmadan önce Libya için üç puanı kapma adına gerçek bir fırsat taşıdığı için.

Maç, Tunus Milli Takımı adına Zirar Brik'in 24. dakikada öne geçmesi, ardından Musa İbrahim'in 64. dakikada Libya adına beraberliği sağlamasının ardından 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Tunus'un tur bileti için yarışma umutları sona ererken, Libya Milli Takımı galibiyeti elde etme ve salı günü oynayacağı son maçı olan Fas karşılaşması öncesinde konumunu güçlendirme adına değerli bir fırsatı harcadı.