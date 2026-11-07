Real MadridReal Madrid, cumartesi akşamı İspanya Ligi maçları kapsamında Mestalla Stadı'nda Valencia'yı 3-0 mağlup ederek tüm kulvarlarda üst üste sekizinci galibiyetini elde etti ve puan cetvelinin zirvesinde Barcelona ile puanlarını geçici olarak eşitledi. Kylian Mbappé ise "Pichichi" ödülü yarışında Raphinha ile arasındaki farkı sadece iki gole indirdi.

Maç, duygusal açıdan etkileyici bir atmosfere sahne oldu; karşılaşma, hafta içinde İspanya İkinci Lig maçında trajik bir şekilde hayatını kaybeden eski Tenerife oyuncusu Jesús de Miguel'in anısına adandı. Kendisi, maç başlamadan önce anıldı ve ardından taraftarlar dokuzuncu dakikada forma numarasını ölümsüzleştirmek için ona özel bir selamla saygı duruşunda bulundu.

Real Madrid üstünlüğünü erken dakikalarda ortaya koydu ve 28. dakikada Federico Valverde aracılığıyla skoru açmayı başardı. Valverde, Mbappé'nin kullandığı serbest vuruşun baraja çarpıp geri gelmesinin ardından yarı voleyle güçlü bir şut çekti.

Arda Güler, 36. dakikada Jude Bellingham'ın kanattan yaptığı çıkışdan yararlanarak ikinci golü kaydedip Kraliyet ekibinin öne geçişini pekiştirdi. Ardından Yan Diomande, ilk yarı bitmeden üçüncü golü ekleme fırsatını harcadı.

Sonraki dakikalarda Pablo Mafeo hakem kararlarına itiraz etti; devre arasında kendisiyle yapılan röportajda öfkesini dile getirerek Valverde'nin golünden önce takımı aleyhine verilen faul kararını eleştirdi.

İkinci yarıda Real Madrid hakimiyetini sürdürdü. Güler ve Mbappé skoru pekiştirmek için birçok fırsat harcadı. Ardından Fransız forvet 75. dakikada Güler'den gelen isabetli bir pasın ardından üçüncü golü kaydetmeyi başardı; Valencia kalecisi Dimitrievski'yi çalımladıktan sonra topu filelere gönderdi.

Valencia'nın işi, José Luis Gayà'nın 79. dakikada Mbappé'ye yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görmesiyle daha da zorlaştı. Ev sahibi taraftarların alaycı tezahüratlarına maruz kalan Gayà, yuhalamalar eşliğinde sahayı terk etti.

Bu golle birlikte Mbappé, İspanya Ligi'ndeki gol sayısını 13'e yükselterek gol krallığı sıralamasında Raphinha'nın yalnızca iki gol gerisinde kaldı. Real Madrid ise galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışında Barcelona ile puanlarını geçici olarak eşitledi.