Ağları havalandıran bir an ile herkesi şaşkına çeviren bir diğeri arasında, Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçirdiği özel gecesine yeni bir sayfa daha ekledi; Benin kalesi önünde bir gol kaydettikten sonra inanılmaz bir fırsatı harcadı. Bu, "Tango" takımının kaptanı için istisnai bir karakter taşıyan bir maçtı.

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Messi, 71. dakikada Arjantin Milli Takımı'nın üçüncü golünü kaydetmeyi başardı; "Tango" takımı bir penaltı kazandıktan sonra takım kaptanı penaltıyı başarıyla kullanarak topu Benin'in ağlarına gönderdi.

Golünden yalnızca 4 dakika sonra Messi, maçın en garip fırsatlarından birini harcadı; kaleye birkaç santim uzaklıktayken topu ağlara göndermeyi başaramadı; bu kadar kolay bir fırsatın böyle kaçırılması taraftarları şaşkına çevirdi.

Bu an, özellikle Messi'nin hanesine yeni bir gol daha eklemek için ideal bir pozisyonda olması nedeniyle sahada geniş yankı uyandırdı; ne var ki topa son derece yakın olmasına rağmen top ağlara giden yolu bulamadı.









Benin karşılaşması, Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile sahaya çıkışına eşlik eden kutlama havası göz önüne alındığında onun için özel bir öneme sahip; "Tango" takımının kaptanı tek bir gecede hem gol kaydetmeyi hem de maçın en dikkat çekici anları arasında kalacak garip bir fırsatı harcamayı bir araya getirdi.