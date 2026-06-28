Video: Messi, Ürdün kalesine attığı muhteşem bir serbest vuruşla rekor kırdı

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Ürdün karşısında Tango Dansçıları'nın üçüncü golünü atarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

"La Pulga" lakaplı Messi, Ürdün maçının 80. dakikasında ustaca kullandığı bir serbest vuruşla golü attı.

"Opta" istatistik ağına göre, Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde arka arkaya yedi maçta en az birer gol atan ilk oyuncu oldu.

Ağ, Messi'nin 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda iki serbest vuruş golü atan beş oyuncudan oluşan listeye katıldığını belirtti. Bu oyuncular şunlar: Pelé, Rivelino, Teófilo Cubillas, Bernard Gigini ve David Beckham.

İstatistiklere odaklanan “Mr. Sheet” ağına göre, Messi, Dünya Kupası’nda ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu (7 gol) olarak liderliğini pekiştirdi.

Messi, bu listede Revillino (5 gol), Lothar Matthäus (4 gol), Diego Forlán (4 gol), Bobby Charlton (3 gol), Garrincha (3 gol) ve Kylian Mbappé (3 gol) gibi isimlerin önünde yer alıyor.



