Efsane Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile yaşadığı destansı hikâyesinde veda satırını kaleme aldı. Bu, tango dansçılarının formasıyla çıkacağı son uluslararası maçından saatler önce, çarşamba sabahının ilk saatlerinde Monumental Stadı'nda Benin'e karşı oynayacağı karşılaşma öncesinde hayranlarına ilettiği bir mesajda yer aldı.

Inter Miami yıldızı, uluslararası arenada emekliye ayrılma kararını, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinin ardından almıştı. Bu, aynı zamanda babası Jorge'nin vefatına da tanık olan zorlu bir dönemin ardından geldi.









Messi'nin sponsoru Adidas, Arjantinli yıldızın bir video klibini X platformundaki hesabında paylaştı. Messi bu videoda veda anından önce etkileyici bir mesaj verdi.

Messi, Benin maçı öncesindeki son mesajında şunları söyledi: "Hiçbir zaman gelmesini istemediğimiz gün geldi. Bu, hayatımızın en hüzünlü günü. İçim rahat ayrılıyorum, elimden gelen her şeyi yaptım. Bu forma benim hayalim, gururum ve hayatımdı. Bana olan büyük sevginiz için teşekkür ederim, sizi özleyeceğim."









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Messi, milli takımla son maçında giyeceği formayı öperken Arjantin'e teşekkür ederek mesajını sonlandırdı.

Messi, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve 207 uluslararası maça çıkarak bu maçlarda 125 gol atıp 68 asist yaptı.