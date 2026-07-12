Video: "Messi'nin son dansı devam ediyor"… "Kimlik düzeltmesi" Arjantin'e yarı final bileti kazandırdı

Arjantin, Pazar günü şafak vakti Kansas City Stadyumu'nda oynanan çeyrek final maçında İsviçre'yi uzatmalarda 3-1'lik heyecan verici bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi ve önümüzdeki Çarşamba günü yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

Son şampiyon, 72. dakikada İsviçreli forvet Breel Embolo’nun düşme numarası yaptığı için ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasından yararlandı ve uzatmalarda Julian Álvarez ile ve Lautaro Martínez'in attığı iki golle maçı uzatmalarda kazandı. İsviçre milli takımı ise 67. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle skoru eşitlemişti.

Messi erken bir golle skoru açtı

Maç, İsviçre'nin oyun üzerinde açık bir hakimiyet kurmasıyla başladı. İsviçre milli takımı, Arjantin yarı sahasında topu kontrol altında tuttu ve yüksek baskı uyguladı, ancak son paslarda ve son vuruşlarda isabetli olamadı.

Ancak Arjantin, ilk gerçek atağında İsviçre’yi cezalandırdı. Lionel Messi, sol kanattan son derece isabetli bir köşe vuruşu yaptı ve top, Alexis McAllister’ın kafasına geldi; McAllister da topu sağ üst köşeye göndererek takımını öne geçirdi (10. dakika), Bu, maça daha iyi başlayan İsviçre için ağır bir darbe oldu.

İsviçre skoru eşitlemeye yönelik çabalarını sürdürdü, ancak Djibril Sow’un şutunu kaleci Emiliano Martínez kolaylıkla kurtardı (20. dakika). İsviçre’nin fırsatları ise son üçte bir sahada teknik hassasiyet eksikliği nedeniyle sınırlı kaldı.

Ndoye maçı alevlendirdi

İkinci yarıda İsviçre milli takımı maçın gidişatını etkilemek için biraz zaman harcadı, ancak teknik direktör Murat Yakin’in oyuncuları maçın 60. dakikasında performanslarını yükseltti; Breel Embolo zayıf bir kafa vuruşuyla değerli bir fırsatı kaçırdı (60. dakika).

İsviçreli oyuncuların fırsatları arka arkaya geldi; Martinez, Dan Ndoye’nin hafif bir kafa vuruşunu kurtardı (65. dakika), ardından Granit Xhaka’nın uzak mesafeden attığı güçlü şutu da kurtardı (66. dakika). Sonunda İsviçre, çabalarının karşılığını aldı.

Dan Ndoye ile Ricardo Rodríguez arasında sol kanatta yapılan muhteşem bir paslaşmanın ardından, Ndoye isabetli bir yerden vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi (67. dakika), İsviçreli oyuncular sevinç patlaması yaşadı.

Empolo’nun kırmızı kartı dengeleri değiştirdi

Ancak İsviçre'nin sevinci uzun sürmedi; sadece 5 dakika sonra, Bril Embolo'nun düşme simülasyonu nedeniyle ikinci sarı kartını görmesi (72. dakika) sonucu İsviçre milli takımının oyuncu sayısı 10'a düştü. Bu tartışmalı olay, İsviçreli oyuncuların öfkesini uyandırdı.

Arjantin, sayısal üstünlüğünden yararlanmaya çalıştı ancak Mac Allister’ın kafa vuruşu üst direğin üzerinden dışarı çıktı (89. dakika) ve Messi’nin şutu sağ direğin yanından dışarı geçti (90+2. dakika). kaleci Gregor Kobel ise Lisandro Martínez’in makas vuruşunu kurtardı (90+9. dakika) ve maç uzatmalara gitti.

Alvarez ve Martinez turu belirledi

Uzatmalarda Arjantin güçlü bir baskı kurdu ve İsviçre yarı sahasına doğru ilerledi. Tiago Almada, ceza sahası dışından sol alt köşeye giden güçlü bir şut çekti (95. dakika), ancak hakem ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Arjantin baskısını sürdürdü ve sonunda Julian Alvarez, ceza sahasının solundan muhteşem bir kavisli şut çekti; top, Kobel’i aşarak kalenin sağ üst köşesine yerleşti (113. dakika) ve son şampiyon takıma aradığı üstünlüğü sağladı.

İsviçreli oyuncular son dakikalarda beraberliği yakalamak için tüm güçleriyle baskı yaparken, Lautaro Martínez bir ortaya atladı ve topu ağlara göndererek üçüncü golü attı (120+1. dakika). Böylece turu kesinleştirdi ve İsviçre'nin turnuvada yoluna devam etme umutlarına son verdi.

Bu değerli galibiyetle Arjantin, yarı finale yükseldi ve önümüzdeki Çarşamba günü İngiltere ile karşılaşacak. Bu heyecan verici karşılaşmada, son şampiyon ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu hedefleyen İngiltere milli takımı karşı karşıya gelecek. Diğer yarı finalde ise Fransa ve İspanya yer alacak.