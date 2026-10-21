Arjantinli milli futbolcu Nico Paz, İtalyan ekibi Como'nun sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United karşısında erken dakikalarda skoru açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamında bugün çarşamba günü Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan maçta Paz öne geçiren golü kaydetti.

Paz, 2. dakikada muhteşem bir golle ağları sarstı. Topu ceza sahası yakınında, Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire'ın önünde alan Arjantinli, sol ayağıyla çektiği falso şutla topu uzak köşeye gönderdi.

49. dakikada Paz, Yunanlı takım arkadaşı Anastasios Douvikas'a ikinci golü asist yaptı. Ardından Manchester United'ın oyuncusu Carlos Baleba'nın hatalı pasını değerlendirerek topla ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldı ve 57. dakikada skoru 3-0'a getirerek hem kendisinin ikinci golünü hem de Como'nun üçüncü golünü Manchester United ağlarına gönderdi.





Ayrıca oku

Kırmızı kartlar ve eksik oynanan dakikalar: Real Madrid ile Barcelona arasında devasa fark

Fransa'nın eski yıldızı: Mbappe, Messi ve Cristiano'nun seviyesine ulaşamadı; Barcelonalı oyuncu mevkisinin en iyisi

22 yaşındaki Paz, Arjantin futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. İtalyan ekibi Como'daki performansıyla, teknik becerileri, fırsat yaratma yeteneği ve ceza sahası dışından gol kaydetme kabiliyeti sayesinde tüm gözleri üzerine çekti.

Son dönemde Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceğine dair beklentiler arttı. Efsane Lionel Messi'nin milli takımdan emekli olmasının ardından önümüzdeki dönemin öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyor; nitekim Paz, "Pire"nin taşıdığı "10" numarayı alacak en önemli adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Real Madrid'in eski oyuncusu Paz, uluslararası kariyerinin başında, Arjantin'in Ekim 2024'te Bolivya'yı 6-0 yendiği maçta Messi'ye asist yapmıştı. Inter Miami'nin yıldızı da onun yeteneğini ve oyunu okuma kabiliyetini övmüştü.



