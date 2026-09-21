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FBL-MLS-MIAMI-SAN DIEGOAFP
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Video: Messi gezegeninden bir serbest vuruş, Inter Miami forması altında ölümsüz bir an

L. Messi
Columbus Crew - Inter Miami CF
Columbus Crew
Inter Miami CF
ABD 1
Inter Miami CF - San Diego FC
San Diego FC
Arjantin
ABD

Muhteşem golü izle

Lionel Messi, Inter Miami ile parlak formunu sürdürdü. Amerika Ligi karşılaşmalarında takımının San Diego ile 2-2 berabere kaldığı maçta doğrudan bir serbest vuruştan muhteşem bir gol kaydeden Messi, bu sezonki 20. golüne ulaştı ve gol krallığı listesindeki liderliğini pekiştirdi.

Messi'nin golü 23. dakikada geldi. Ustaca kullandığı serbest vuruş, direğe çarptıktan sonra San Diego'nun ağlarıyla buluştu ve konuk takımın 12. dakikada Danimarkalı Dane Anders Dreyer ile öne geçmesinin ardından Inter Miami'yi maça geri döndürdü.

Dreyer, 82. dakikada ikinci golünü ekledi. Luis Suárez ise 74. dakikada ceza sahası içinde dar bir açıdan yaptığı harika vuruşla Inter Miami'yi geçici olarak öne geçirmişti.

Yeni goluyle birlikte Messi, sezondaki toplamını 20 gole yükselterek Amerika Ligi gol krallığındaki liderliğini sürdürdü; Suárez ise 2026 yılı içinde 13 gole ulaştı.

Arjantinli ve Uruguaylı ikili, Inter Miami'nin bu sezon attığı 63 golün 33'ünde birlikte pay sahibi oldu.

ABD 1
Columbus Crew crest
Columbus Crew
COL
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA

Beraberlik, Inter Miami'nin Arjantinli teknik direktör Kelly González yönetimindeki ilk lig maçında geldi; takım, yalnızca 4 gün önce Meksika ekibi Cruz Azul'u yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazanmıştı.

Inter Miami, puanını 46'ya yükselterek New England Revolution ile eşitlendi ve Doğu Konferansı'ndaki üst sıralar yarışındaki yerini korudu. Play-off turlarını kendi sahasında oynama avantajı sağlayan sıralar için New England, Houston ve Saint Louis ile kıyasıya bir rekabet sürüyor.

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