Lionel Messi, Inter Miami ile çıkışını sürdürdü ve N.Y. sahasında oynanan karşılaşmada DC United'ı 4-0 mağlup ettikleri büyük galibiyette iki gol kaydetti.

Bu performans, Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na yaptığı duygusal vedadan yalnızca dört gün sonra geldi. Inter Miami'nin galibiyetinde Luis Suarez de iki gollük bir performansa imza attı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Messi mevcut Amerika Futbol Ligi sezonundaki gol sayısını 23'e yükselterek gol krallığı listesindeki liderliğini pekiştirmeye devam etti; Suarez ise iki golünü ilk yarıda kaydederek karşılaşmanın erken belirlenmesinde öne çıkan bir rol üstlendi.

Messi için 6 Ekim'de Buenos Aires'te Benin ile oynanan hazırlık maçı sırasında Arjantin Milli Takımı'yla düzenlenen görkemli veda töreninin ardından, Arjantinli yıldız, üç haftaya yayılan uluslararası ara kapsamında DC United ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de dönüş yaptı.

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Uluslararası ara boyunca Messi, Inter Miami'nin tüm maçlarında forma giyebildi ve yalnızca geçen salı günü oynanan tarihi karşılaşma için Arjantin'e gitti; bu maçta bir gol atıp iki gol de hazırladı, ardından Amerikalı takımıyla çıkışını sürdürdü.

Son milli maçı da hesaba katıldığında, Messi, DC United karşısında ikinci yarının başında fileleri havalandırarak beş maç üst üste gol atmış oldu; bu golde Suarez'in ceza sahası içindeki kesin pasından yararlandı.

60. dakikada Messi, olağanüstü bir çalımla üç savunmacıyı geçtikten sonra ceza sahasına girip güçlü bir vuruşla topu filelere gönderdi ve N.Y. sahasındaki taraftarların coşkusu arasında özel gecesini muhteşem bir golle taçlandırdı.

Messi, golü aralarında Luis Suarez'in de bulunduğu takım arkadaşlarıyla kutladı. Suarez, iki golünü ilk yarıda German Bertrami'nin verdiği iki kesin pastan yararlanarak kaydetmişti.

Inter Miami, Doğu Konferansı sıralamasında 49 puanla ikinci sırada yer alıyor; hafta maçlarına 60 puanla başlayan Nashville'in gerisinde bulunuyor.



