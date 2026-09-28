Video: Messi'den efsanevi bir serbest vuruş, Columbus Crew maçı 98. dakikada çaldı

Columbus Crew, konuk ettiği ABD Futbol Ligi Kupası şampiyonu Inter Miami'yi ikinci yarının uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında Jamal Thiaré'nin kaydettiği son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Arjantinli yıldız Lionel Messi dikkat çeken bir performans sergiledi.

Takımının mağlubiyetine rağmen Messi, olağanüstü bir sanatsal an sundu. Inter Miami'nin tek golünü 33. dakikada zorlu bir açıdan sol ayağıyla kullandığı direkt serbest vuruşta kaydetti. Topu üst köşenin uzak noktasına gönderen Messi, topun ortalanacağını düşünen Columbus savunmasını gafil avlayan bir vuruş yaptı.

Bu gol, Messi'nin Inter Miami forması altında tüm kulvarlarda direkt serbest vuruşlardan attığı gol sayısını 12'ye çıkardı; bunların 6'sı bu sezon geldi. Ayrıca ABD Ligi'nde 21. golüne ulaşan Messi, Altın Ayakkabı yarışındaki liderliğini Dallas oyuncusu Petar Musa'nın 3 gol önünde pekiştirdi.

Arjantinli yıldız ikinci yarıda takımının öndeliğini artırmaya çalıştı ancak Columbus kalecisi Patrick Schulte uzaktan gelen şutuna müdahale etti; bir başka denemesi ise kalenin yanından auta gitti. Ardından maç dramatik bir sona doğru ilerledi.

Inter Miami, eski forveti Josef Martínez'in birinci yarıda Columbus'a öndelik golünü penaltıdan kaydetmesiyle skorda geriye düşmüştü. Penaltı, Yannick Bright'ın ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası verilmişti. Ardından Messi takımının beraberlik golünü buldu.

Miami'nin işi, yedek oyuncusu Santiago Morales'in kırmızı kart görmesinin ardından daha da zorlaştı. Columbus, son anlarda sayısal üstünlüğü değerlendirdi; Jamal Thiaré, Miami kalecisi Rocco Ríos Novo'dan seken topu takip ederek ağlara gönderdi ve takımına değerli bir galibiyet armağan etti.

Maçta Columbus da talihsizlik yaşadı. Anass Zaroury'nin üç ayrı denemesine direk ve üst direk engel oldu; ardından Thiaré karşılaşmayı son dakikada attığı golle noktaladı. Böylece ev sahibi ekip, play-off'lara kalma mücadelesinde önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Inter Miami'nin puanı Doğu Bölgesi'nde üçüncü sırada kaldı. İkinci sıradaki New England Revolution ile puanları eşitken, lider Nashville SC'nin 14 puan gerisinde yer alıyor. Columbus Crew ise on ikinci sıraya yükselerek play-off aşamasına ulaşma umutlarını canlı tuttu.

Bu maç, Messi'nin Arjantin'e gitmesinden önce oynandı. Ağustos sonunda milli takım kariyerini bitirdiğini açıklayan Messi, milli takım forması altındaki son maçını Benin'e karşı 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanacak hazırlık karşılaşmasında yapmaya hazırlanıyor.