Bugün yayınlanan bir video, Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'nin, milli takımdan emekli olmasının ardından Arjantin forması altında yaşadığı son anlardaki mesajını ortaya çıkardı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, şu an itibarıyla Messi'nin Arjantin Milli Futbol Takımı ile olan faslının kapandığını yazdı. Geçtiğimiz salı günü, "El Monumental" Stadı'nda Benin karşısında, herkesin hafızasına kazınacak bir gecede, "Albiceleste" formasıyla son maçını oynadı.

Bugün ise Adidas, Leo'nun en sevdiği formayı giyerek geçirdiği son anlara dair daha önce yayınlanmamış bir görüntü paylaştı.

Messi, daha genç haline şunları söyleyeceğini kabul ediyor: "Keyfini çıkar. Her şeyin tadını daha fazla çıkar. Doğrusu, futbol dünyasında elde ettiğim her şeyin tamamen farkında olup olmadığımı bilmiyorum." Leo, ülkesini temsil etmek için aldığı her davetin kendisi için ne anlama geldiğini anlatıyor.

Bugün yayınlanan videoda şöyle devam etti: "Buraya gelmekten keyif aldım. Burada yirmi yıldan fazla zaman geçirdim ve ayrılmak kolay değil. Tüm bu yılları benimle paylaştığın için teşekkürler Arjantin."

Inter Miami'li futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: "Bu formayı giymek ve onu tüm benliğimle savunmak benim için büyük bir onurdu. Kaybettim, kazandım; ama bu formayı giymek her şeyden daha önemli kalıyor ve ben de her zaman onu bu şekilde savunmaya çalıştım."







