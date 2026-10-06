Video: Messi çizgi film kahramanına dönüşüyor

Arjantin forması altındaki son veda anıyla yeşil dikdörtgenin dışındaki yeni bir hayatın başlangıcı arasında, Lionel Messi kariyerine olağanüstü bölümler eklemeye devam ediyor; Tango'nun kaptanı, uluslararası arenadaki son görünümünün yaklaşmasıyla eş zamanlı olarak Disney şirketinin yeni bir projesinin merkezi haline geldi.

Dünya genelindeki futbol taraftarları, Arjantin milli takımının başkent Buenos Aires'teki "Monumental" stadında Benin ile karşılaşacağı Messi'nin veda maçını heyecanla bekliyor. Tango efsanesini uluslararası kariyerinin en etkileyici anlarından birinde onurlandırmak için dev bir taraftar katılımı bekleniyor.

Bu tarihi dönüm noktasıyla eş zamanlı olarak, Fransız "Foot Mercato" sitesi, Messi'nin Disney şirketinin yeni bir projesinin merkezi haline geldiğini ortaya koydu. Şirket, "Disney+" platformu üzerinden, Arjantinli yıldızın kariyerinden esinlenen "Messi ve Devler" adlı bir animasyon filminin yayınlanacağını duyurdu.

Yapımın olayları, Messi'ye ve futbola tutkuyla bağlı 12 yaşındaki "Leo" adlı bir çocuğun etrafında dönüyor. Leo, kendisini devlerle dolu paralel bir dünyada mahsur buluyor; burada olağanüstü bir maceraya atılıyor ve evine dönmeye çalışırken futbol becerilerini kullanıyor.

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Böylece, Messi Arjantin ile uluslararası yolculuğuna perde indirmeye hazırlanırken, karakteri yeni bir dünyaya geçiş yapmaya başlıyor; hikâyesi milyonların yaşadığı bir futbol efsanesinden, yeni bir futbol tutkunları neslini hedefleyen bir masala dönüşüyor.



